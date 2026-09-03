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VIDEO: Ponáhľali sa? Siedmi vodiči išli v bus pruhu, dostali pokutu
V tejto súvislosti poukázala polícia na zákon o cestnej premávke.
Autor TASR
Bratislava 3. septembra (TASR) - Bratislavská polícia v stredu (2. 9.) na Pražskej ulici pokutovala siedmich vodičov za jazdu vo vyhradenom jazdnom pruhu pre autobusy a trolejbusy. Informovala o tom na sociálnej sieti. Zároveň avizovala, že v kontrolách bude pokračovať.
V tejto súvislosti poukázala na zákon o cestnej premávke. „Vyhradený jazdný pruh je určený pre vozidlá, pre ktoré je vyhradený. Zároveň zákon vymedzuje výnimky, keď môžu vo vyhradenom jazdnom pruhu pre autobusy alebo trolejbusy jazdiť aj iné vozidlá, napríklad vozidlá taxislužby alebo označené výcvikové vozidlá autoškoly pri vykonávaní výcviku či skúšky, pričom nesmú obmedzovať plynulosť jazdy vozidiel, pre ktoré je tento pruh určený,“ upozornila polícia.
V tejto súvislosti poukázala na zákon o cestnej premávke. „Vyhradený jazdný pruh je určený pre vozidlá, pre ktoré je vyhradený. Zároveň zákon vymedzuje výnimky, keď môžu vo vyhradenom jazdnom pruhu pre autobusy alebo trolejbusy jazdiť aj iné vozidlá, napríklad vozidlá taxislužby alebo označené výcvikové vozidlá autoškoly pri vykonávaní výcviku či skúšky, pričom nesmú obmedzovať plynulosť jazdy vozidiel, pre ktoré je tento pruh určený,“ upozornila polícia.