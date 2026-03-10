< sekcia Regióny
VIDEO: PRETEKÁR PRI GABČÍKOVE: Na motorke išiel dvestovkou
Policajti 51-ročného občana Maďarska zastavili a vyriešili na mieste v blokovom konaní.
Autor TASR
Trnava 10. marca (TASR) - Dunajskostredskí policajti zastavili na ceste druhej triedy medzi Gabčíkovom a obcou Ňárad motocyklistu, ktorý trielil rýchlosťou 200 kilometrov za hodinu. Na mieste zaplatil pokutu 800 eur. Informovala o tom trnavská krajská polícia.
Maximálnu povolenú rýchlosť prekročil motocyklista o 110 kilometrov za hodinu. „Policajti 51-ročného občana Maďarska zastavili a vyriešili na mieste v blokovom konaní. Prostredníctvom platobného terminálu zaplatil pokutu 800 eur,“ priblížila polícia.
