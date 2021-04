VIDEO: Putovná výstava obrazov približuje osobnosti rómskeho pôvodu

Prešov 8. apríla (TASR) - Celkovo 23 veľkoformátových obrazov so svetovými osobnosťami rómskeho pôvodu v rámci výstavy Neznáme farby osobností bude postupne k dispozícii v jednotlivých kultúrnych organizáciách Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Na obrazoch sú zachytené osobnosti, ako napríklad spevák Elvis Presley, herec Charles Chaplin, herečka Rita Hayworthová a nechýba medzi nimi ani rómska spisovateľka Elena Lacková.



Prvých trinásť veľkoformátových obrazov vzniklo ešte v roku 2015, ďalších desať portrétov koncom roka 2020. Ich autorom je rómsky výtvarník Jozef Fečo z Kračúnoviec, ktorý prvých trinásť obrazov namaľoval pop-artovým štýlom na stavebný sadrokartón. A to ešte v roku 2015 v rámci projektu Živé knihy.







"Nápad maľovať na sadrokartón vznikol ešte za 'mojich mládí', keďže plátno bolo drahé a sadrokartón lacný. Veľmi dobre to zdržalo, dobre to schlo, dalo sa to veľmi rýchlo namaľovať, takže som si povedal, prečo nie," opísal nápad 27-ročný umelec.



V rámci výstavy môžu návštevníci vidieť reprodukcie, originály sú uložené v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove. "Tým, že už boli vystavované všelikadiaľ, tak trošku sa to poškodilo, čiže táto alternatíva je podľa mňa asi najlepšia, aby tie originály boli uchované," vysvetlil Fečo.







Druhá séria desiatich obrazov na plátne bola vytvorená koncom roka 2020 v rámci medzinárodného projektu Rómske divadlo – tajné hodnoty najväčšej menšiny vo vyšehradskom regióne podporeného Medzinárodným vyšehradským fondom.



"Osobností s rómskych pôvodom je strašne veľa, my sme sa pri prvej sérii snažili vybrať také, ktoré sú známe hlavne v majoritnej spoločnosti, ale aj tej rómskej. Cieľom výstavy je, aby spoločnosť premýšľala o tom, ako vníma Rómov, a že Róm môže byť niekto, o ktorom si to nemyslíme, no pre spoločnosť niečo znamená," vysvetlil Roman Čonka zo Štátnej vedeckej knižnice v Prešove.



Putovná výstava odštartovala v kultúrnych organizáciách PSK v marci tohto roku, a to konkrétne v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou. Pri príležitosti štvrtkového Dňa Rómov bola presunutá do priestorov Úradu PSK.



"Pre nás je veľmi dôležité, aby sme tento 50. deň Rómov vyzdvihli a dali do povedomia ľudí na Slovensku. Na území Prešovského kraja totiž žije asi 127.000 Rómov. Považujeme za veľmi dôležité šíriť osvetu o rómskych osobnostiach, a to rovnako medzi majoritou, aj rómskou minoritou," uviedol na výstave predseda PSK Milan Majerský a dodal, že ďalších desať obrazov je aktuálne v Ľubovnianskom v osvetovom stredisku v Starej Ľubovni.