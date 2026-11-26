< sekcia Regióny
VIDEO: PYTLIACTVO: Mužov obvinili aj z nedovoleného ozbrojovania
Kryciu akciu s názvom Forest zrealizovali enviropolicajti Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia PZ ešte 18. novembra.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bánovce nad Bebravou/Topoľčany 26. novembra (TASR) - Enviropolícia zasahovala v okresoch Bánovce nad Bebravou a Topoľčany proti pytliactvu a nedovolenému ozbrojovaniu. Skutkov sa mali dopustiť dvaja muži, vyšetrovateľ ich obvinil zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami a z prečinu pytliactva spáchaného formou spolupáchateľstva. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Lea Vilhanová.
Kryciu akciu s názvom Forest zrealizovali enviropolicajti Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia PZ ešte 18. novembra. „Počas akcie vykonali tri domové prehliadky a päť prehliadok iných priestorov a pozemkov, pričom zadržali dve osoby. Zaistili malikalibrovku, dve dlhé a jednu krátku strelnú zbraň, kovový tlmič, viac ako 520 kusov streliva, mobilné telefóny, notebooky a zariadenie určené na nelegálnu výrobu alkoholu,“ uviedla Vilhanová.
Vyšetrovateľ obvinil dvojicu mužov 19. novembra. „Podľa doposiaľ zistených skutočností mal jeden z obvinených pomocou nelegálne držaných zbraní bez potrebného povolenia loviť rôzne druhy poľovnej zveri. Druhý z obvinených mu mal pomáhať pri spracovaní nelegálne ulovenej zveri a dohľadávaní postrelenej zveri,“ priblížila Vilhanová.
Doplnila, že oboch mužov po vykonaní procesných úkonov prepustili zo zadržania a budú stíhaní na slobode. „V prípade preukázania viny hrozí obvineným za zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami trest odňatia slobody až na osem rokov a za prečin pytliactva až na tri roky,“ ozrejmila.
Polícia v tejto súvislosti upozornila verejnosť, že lov zveri bez platného povolenia je trestným činom bez ohľadu na hodnotu ulovenej zveri.
Kryciu akciu s názvom Forest zrealizovali enviropolicajti Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia PZ ešte 18. novembra. „Počas akcie vykonali tri domové prehliadky a päť prehliadok iných priestorov a pozemkov, pričom zadržali dve osoby. Zaistili malikalibrovku, dve dlhé a jednu krátku strelnú zbraň, kovový tlmič, viac ako 520 kusov streliva, mobilné telefóny, notebooky a zariadenie určené na nelegálnu výrobu alkoholu,“ uviedla Vilhanová.
Vyšetrovateľ obvinil dvojicu mužov 19. novembra. „Podľa doposiaľ zistených skutočností mal jeden z obvinených pomocou nelegálne držaných zbraní bez potrebného povolenia loviť rôzne druhy poľovnej zveri. Druhý z obvinených mu mal pomáhať pri spracovaní nelegálne ulovenej zveri a dohľadávaní postrelenej zveri,“ priblížila Vilhanová.
Doplnila, že oboch mužov po vykonaní procesných úkonov prepustili zo zadržania a budú stíhaní na slobode. „V prípade preukázania viny hrozí obvineným za zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami trest odňatia slobody až na osem rokov a za prečin pytliactva až na tri roky,“ ozrejmila.
Polícia v tejto súvislosti upozornila verejnosť, že lov zveri bez platného povolenia je trestným činom bez ohľadu na hodnotu ulovenej zveri.