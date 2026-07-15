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VIDEO: SAMOZVANÝ UMELEC: Chodník posprejoval hanlivými obrázkami
Muž sa policajtom priznal.
Autor TASR
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Bratislava 15. júla (TASR) - Policajti riešili v pondelok (13. 7.) večer v bratislavskej Petržalke prípad muža, ktorý posprejoval chodník v parku hanlivými obrázkami. Namerali mu 2,15 promile alkoholu. Skončil v cele policajného zaistenia, polícia voči 34-ročnému mužovi začala trestné stíhanie vo veci trestného činu poškodzovania cudzej veci. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
Incident sa odohral v parku na Námestí hraničiarov v pondelok krátko po 19.00 h. Občania nahlásili polícii, že neznámy muž sprejom oranžovej farby posprejoval chodník v blízkosti detského ihriska hanlivými obrázkami. Muž sa policajtom priznal, policajti na chodníku našli rôzne obrazce - znázornenia penisu, ako aj rôzne nápisy. „Policajti muža obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na policajné oddelenie,“ dodal Szeiff.
Incident sa odohral v parku na Námestí hraničiarov v pondelok krátko po 19.00 h. Občania nahlásili polícii, že neznámy muž sprejom oranžovej farby posprejoval chodník v blízkosti detského ihriska hanlivými obrázkami. Muž sa policajtom priznal, policajti na chodníku našli rôzne obrazce - znázornenia penisu, ako aj rôzne nápisy. „Policajti muža obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na policajné oddelenie,“ dodal Szeiff.