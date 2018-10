VIDEO: SMRTIACE PRETEKY: Poliak zabil na Orave otca rodiny

Otec, ktorý cestoval so svojou rodinou, zahynul. Polícia SR podľa vyjadrenia na sociálnej sieti bude postupovať nekompromisne.

Dolný Kubín 1. októbra (TASR) - Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru (OR PZ) v Dolnom Kubíne obvinil v súvislosti s nedeľnou (30.9.) tragickou dopravnou nehodou v katastri Dolného Kubína, pri ktorej prišiel o život 57-ročný muž z Oravy, všetkých troch zadržaných vodičov z trestného činu všeobecného ohrozenia. TASR o tom v pondelok informoval žilinský krajský policajný hovorca Radko Moravčík.



Dodal, že 42-ročnému obvinenému mužovi, vodičovi auta zn. Porsche, hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na dva až päť rokov. "Zostávajúcim dvoch obvineným hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky. Polícia na prípade naďalej intenzívne pracuje a vykonáva všetky potrebné úkony a opatrenia v zmysle Trestného poriadku," uviedol.



Vyšetrovateľ PZ na všetkých troch obvinených mužov spracuje podnet na návrh na ich vzatie do väzby. Ďalšie okolnosti prípadu sú podľa Moravčíka predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.



K tragickej dopravnej nehode došlo v nedeľu pred 12. h na ceste I/59. Pri čelnej zrážke Porsche Cayenne a Škody Fabia utrpel jej 57-ročný vodič z okresu Dolný Kubín ťažké zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahol. Zranenia mali aj jeho 50-ročná spolujazdkyňa a 21-ročný spolujazdec. Policajti 42-ročnému vodičovi auta zn. Porsche z Poľskej republiky obmedzili osobnú slobodu a predviedli ho na policajný útvar. So súhlasom prokurátora zadržali aj ďalšie dve osoby, 27-ročného vodiča vozidla zn. Ferrari a 26-ročného vodiča mercedesu, obaja sú občanmi Poľskej republiky. Hmotná škoda bola predbežne vyčíslená na 35.500 eur.