VIDEO: Snoubordista spadol do Lukového kotla

Demänovská Dolina 27. januára (TASR) – Snoubordistovi z Litvy, ktorý spadol do Lukového kotla, pomáhali v pondelok popoludní horskí záchranári z Nízkych Tatier. Informovali o tom na oficiálnej webovej stránke.







Horskí záchranári mladíka lokalizovali pod piatym východným rebrom v smere z vrcholu Chopka do Lukového kotla. "Pomocou lán spravili spust asi 250 metrov, ktorým sa dostali k uviaznutému snoubordistovi. Po vystrojení stúpacími železami ho spolu so záchranármi vytiahli lanovou technikou späť na zjazdovú trať," píše sa na stránke. Následne mladíka snežným skútrom transportovali do Jasnej, kde ho pre podozrenie na zlomeniu rebier odovzdali posádke rýchlej zdravotnej pomoci.







Horská záchranná služba (HZS) upozorňuje všetkých freeridistov, že pre nedostatok snehu sú všetky freeridové zóny v Jasnej uzavreté.