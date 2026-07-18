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VIDEO: Štrbské pleso opäť ožije Benátskou nocou
Program sa uskutoční za hotelom a v okolí prístavu člnkov. Návštevníkom bude k dispozícii 20 drevených člnkov, na ktorých sa budú môcť plaviť po Štrbskom plese.
Autor TASR
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Vysoké Tatry 18. júla (TASR) - Štrbské Pleso sa v sobotu počas tradičnej Benátskej noci premení na „tatranské Benátky“. Podujatie pri hladine plesa ponúkne člnkovanie, koncerty, dobové barokové kostýmy aj zrkadlové sochy.
„Názov podujatia Benátska noc nie je náhodný. Benátsku noc organizovali už v minulých desaťročiach návštevníci a obyvatelia Tatier, ako pohodové podvečerné podujatie spojené s člnkovaním, hudbou a dobrým jedlom,“ uvideli organizátori.
Program sa uskutoční za hotelom a v okolí prístavu člnkov. Návštevníkom bude k dispozícii 20 drevených člnkov, na ktorých sa budú môcť plaviť po Štrbskom plese. Lístky na člnkovanie sa budú predávať priamo v prístave, rezervácia vopred nie je možná.
Hudobný program otvorí priestor viacerým domácim i zahraničným interpretom. Predstaví sa husľový virtuóz Filip Jančík, speváčka Eva Máziková, spevák a skladateľ Berco Balogh či klavirista Richard Rikkon. Taliansku atmosféru prinesie spevák Davide Mattioli a jemnými tónmi harfy ju doplní Lucia Tarnóczy.
„Názov podujatia Benátska noc nie je náhodný. Benátsku noc organizovali už v minulých desaťročiach návštevníci a obyvatelia Tatier, ako pohodové podvečerné podujatie spojené s člnkovaním, hudbou a dobrým jedlom,“ uvideli organizátori.
Program sa uskutoční za hotelom a v okolí prístavu člnkov. Návštevníkom bude k dispozícii 20 drevených člnkov, na ktorých sa budú môcť plaviť po Štrbskom plese. Lístky na člnkovanie sa budú predávať priamo v prístave, rezervácia vopred nie je možná.
Hudobný program otvorí priestor viacerým domácim i zahraničným interpretom. Predstaví sa husľový virtuóz Filip Jančík, speváčka Eva Máziková, spevák a skladateľ Berco Balogh či klavirista Richard Rikkon. Taliansku atmosféru prinesie spevák Davide Mattioli a jemnými tónmi harfy ju doplní Lucia Tarnóczy.