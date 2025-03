VIDEO: Takto vyzerá takmer prázdna Liptovská Mara z dronu

PREČITAJTE SI AJ: Dobrovoľníci pri čistení Liptovskej Mary našli pneumatiky i košík

Na snímke v pozadí pohľad na vrch Kriváň z dna vodnej nádrže Liptovská Mara. Vďaka nízkej hladine vody sa ľudia môžu poprechádzať doslova po dne nádrže. Liptovský Mikuláš, 20. marca 2025. Foto: TASR - Michal Svítok

Vznikla tam aj jaskyňa



Na snímke pokles hladiny vodnej nádrže Liptovská Mara 18. februára 2025. Foto: TASR - Lenka Hanesová

Bratislava 20. marca (Teraz.sk) - Vodná nádrž Liptovská Mara je v súčasnosti naplnená na úrovni 553 metrov nad morom (m n. m.), čo je naplnenie na 43 percent jej celkového objemu.Mnohé nádrže majú viacročné vyrovnanie, to znamená, že v jednom období sú na maximálnej hladine a v inom zase na minimálnej.skonštatoval hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák. Bocák tiež doplnil, že ak sa chce Slovensko do budúcna vyhnúť problémom so zabezpečením vody obyvateľom, je potrebné stavať nové, vrcholové, viacúčelové vodné stavby.Bocák tiež pre TASR vysvetlil, že každá vodná stavba je závislá od prítoku do nej a od vývoja počasia. Dôvodom výstavby vodných stavieb bolo aj reagovanie na potreby územia a ich občanov, či pre protipovodňovú ochranu, potreby dodávky pitnej vody a akumuláciu vody s ohľadom na zabezpečenie odtoku do rieky pod stavbou. Na dne Liptovskej Mary vznikla tiež vďaka klesnutej hladine vody jaskyňa. Pre TASR to potvrdil jaskyniar a dočasne vymenovaný riaditeľ Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši Peter Holúbek.Podľa neho sa vzniknutý priestor dá považovať za jaskyňu, pretože vznikla prírodnými procesmi.uviedol.