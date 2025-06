VIDEO: Turčianske slávnosti folklóru ponúkli vystúpenia z regiónu

Martin 7. júna (TASR) - Vystúpenia folkloristov z Turca, ale i hostí z celého Žilinského kraja ponúkli v sobotu v Múzeu slovenskej dediny v Martine Turčianske slávnosti folklóru. Súčasťou 41. ročníka slávností bol i sprievodný program vo forme remeselného jarmoku, prezentácie zabudnutých remesiel, výstavy či tanečnej školy.



V hlavnom programe detskí folkloristi z Turca ukázali hry, tance, spev a hudbu, doplnili ich dedinské folklórne skupiny, ktoré predviedli takmer zaniknuté činnosti z bežného života obyvateľov Turca. Hlavným hosťom slávností bol folklórny súbor Váh z Liptovského Mikuláša s programom Z liptovských chotárov. Slávnosti ukončí večer galaprogram s názvom (zlo)ZVYK, ktorý organizátori zostavili z vystúpení domácich i hosťujúcich kolektívov a sólistov a pootvoril dvere do čias a hriechov dávno minulých. Hosťom galaprogramu bude Klub autentického folklóru Hojana zo Žiliny.







Hlavný program slávností i tento rok doplnili viaceré sprievodné podujatia v podobe jarmoku ľudových remesiel, prezentácie tradičných postupov a techník ľudovej výroby prenesených do súčasných školských osnov, ukážok svadobných zvykov či prezentácie krojov a tancov turčianskych zemanov. Návštevníci si mohli pozrieť i dvojicu výstav ľudového odevu z Turca a výtvarných prác zo súťaže Turiec maľovaný. Tiež sa mohli zapojiť do tanečnej školy, vypočuť si prednášku o spracovaní vlny, pre deti pripravili organizátori tvorivú dielňu.



Každoročným hlavným organizátorom podujatia je Turčianske kultúrne stredisko v Martine. Spoluorganizátormi sú Slovenské národné múzeum v Martine - Múzeum slovenskej dediny, mesto Martin a Turčianske združenie pre výskum, ochranu, propagáciu a šírenie tradičnej ľudovej kultúry - TUZLUK.