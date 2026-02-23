Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
VIDEO: UKRADLI TREZOR S OPIÁTMI: Polícia po zlodejoch stále pátra

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Drozd

Ku krádeži prišlo v Dunajskej Lužnej.

Autor TASR
Bratislava/Dunajská Lužná 23. februára (TASR) - Polícia pátra po mužoch, ktorí odcudzili trezor s rôznymi opiátmi z lekárne v nákupnom centre na Orechovej ulici v Dunajskej Lužnej. Ku krádeži došlo v noci 31. januára tohto roka. Informovala o tom bratislavská krajská polícia. Zverejnila aj video s páchateľmi.

„Podľa doposiaľ zistených informácií mali neznámi páchatelia vypáčiť dvere do lekárne, odkiaľ následne mali odcudziť trezor s rôznymi opiátmi,“ priblížila polícia na sociálnej sieti. Vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti osôb, k ich súčasnému pohybu alebo pobytu, aby ich oznámili na čísle 158, na policajnom oddelení, prípadne cez súkromnú správu na sociálnej sieti.


.

