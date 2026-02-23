< sekcia Regióny
VIDEO: UKRADLI TREZOR S OPIÁTMI: Polícia po zlodejoch stále pátra
Ku krádeži prišlo v Dunajskej Lužnej.
Autor TASR
Bratislava/Dunajská Lužná 23. februára (TASR) - Polícia pátra po mužoch, ktorí odcudzili trezor s rôznymi opiátmi z lekárne v nákupnom centre na Orechovej ulici v Dunajskej Lužnej. Ku krádeži došlo v noci 31. januára tohto roka. Informovala o tom bratislavská krajská polícia. Zverejnila aj video s páchateľmi.
„Podľa doposiaľ zistených informácií mali neznámi páchatelia vypáčiť dvere do lekárne, odkiaľ následne mali odcudziť trezor s rôznymi opiátmi,“ priblížila polícia na sociálnej sieti. Vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti osôb, k ich súčasnému pohybu alebo pobytu, aby ich oznámili na čísle 158, na policajnom oddelení, prípadne cez súkromnú správu na sociálnej sieti.
„Podľa doposiaľ zistených informácií mali neznámi páchatelia vypáčiť dvere do lekárne, odkiaľ následne mali odcudziť trezor s rôznymi opiátmi,“ priblížila polícia na sociálnej sieti. Vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti osôb, k ich súčasnému pohybu alebo pobytu, aby ich oznámili na čísle 158, na policajnom oddelení, prípadne cez súkromnú správu na sociálnej sieti.