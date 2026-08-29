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VIDEO: UNLP Košice zrekonštruovala budovu na Rastislavovej ulici
Minister dopravy potvrdil, že ministerstvo dopravy malo na starosti plán obnovy, a to vo väzbe na zlepšovanie energetickej náročnosti budov a dodal, že ide o príklad medzirezortnej spolupráce.
Autor TASR
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Košice 29. augusta (TASR) - Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice zrekonštruovala budovu XIX. pavilónu, teda monoblok, kde sídlia viaceré kliniky a oddelenia na Rastislavovej ulici, z plánu obnovy a odolnosti za viac ako šesť miliónov eur. Informovali o tom minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) a minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) spoločne s vedením UNLP na sobotnej tlačovej konferencii.
Ako uviedol riaditeľ UNLP Ľuboslav Beňa, z plánu obnovy a odolnosti sa zrekonštruovala obalová štruktúra pamiatkovo chránených budov v areáli na Rastislavovej ulici. Obnova priniesla okrem iného zlepšenie tepelnej ochrany budovy XIX. pavilónu, sanáciu vlhkosti, obnovu vnútorných rozvodov, vykurovania, distribúcie teplej vody či osvetlenia. „Sú to obalové rekonštrukcie, to znamená fasáda, výmena okien, výmena dverí, zlepšenie energetickej náročnosti, zníženie náročnosti o 30 percent, ktoré je presne merateľné a do budúcna znamená zníženie výdavkov,“ doplnil. Ďalších približne šesť miliónov eur z plánu obnovy je investovaných do pavilónov VI. a VII..
Minister zdravotníctva uviedol, že v najbližšom období budú dokončené ďalšie investície, ktoré presahujú sumu 36 miliónov eur. „Len nedávno sme informovali o komplexnej a kompletnej rekonštrukcii urgentného príjmu alebo psychiatrického stacionára, a okrem toho, z kapitálových výdavkov ministerstva zdravotníctva sa investovalo do ďalších dvoch pavilónov v rámci psychiatrie alebo do Urologickej kliniky v rámci moderného endoskopického prístroja,“ skonštatoval.
Minister dopravy potvrdil, že ministerstvo dopravy malo na starosti plán obnovy, a to vo väzbe na zlepšovanie energetickej náročnosti budov a dodal, že ide o príklad medzirezortnej spolupráce.
Ako uviedol riaditeľ UNLP Ľuboslav Beňa, z plánu obnovy a odolnosti sa zrekonštruovala obalová štruktúra pamiatkovo chránených budov v areáli na Rastislavovej ulici. Obnova priniesla okrem iného zlepšenie tepelnej ochrany budovy XIX. pavilónu, sanáciu vlhkosti, obnovu vnútorných rozvodov, vykurovania, distribúcie teplej vody či osvetlenia. „Sú to obalové rekonštrukcie, to znamená fasáda, výmena okien, výmena dverí, zlepšenie energetickej náročnosti, zníženie náročnosti o 30 percent, ktoré je presne merateľné a do budúcna znamená zníženie výdavkov,“ doplnil. Ďalších približne šesť miliónov eur z plánu obnovy je investovaných do pavilónov VI. a VII..
Minister zdravotníctva uviedol, že v najbližšom období budú dokončené ďalšie investície, ktoré presahujú sumu 36 miliónov eur. „Len nedávno sme informovali o komplexnej a kompletnej rekonštrukcii urgentného príjmu alebo psychiatrického stacionára, a okrem toho, z kapitálových výdavkov ministerstva zdravotníctva sa investovalo do ďalších dvoch pavilónov v rámci psychiatrie alebo do Urologickej kliniky v rámci moderného endoskopického prístroja,“ skonštatoval.
Minister dopravy potvrdil, že ministerstvo dopravy malo na starosti plán obnovy, a to vo väzbe na zlepšovanie energetickej náročnosti budov a dodal, že ide o príklad medzirezortnej spolupráce.