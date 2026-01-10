< sekcia Regióny
VIDEO: V Kamennej Porube oslávili zrekonštruovaný kultúrny dom
Komplexnú rekonštrukciu kultúrneho domu v obci odštartovali podľa starostu v roku 2024.
Autor TASR
Kamenná Poruba 10. januára (TASR) - Kultúrny program, divadelná hra a oceňovanie režisérov a hercov boli súčasťou sobotného slávnostného otvorenia zrekonštruovaného kultúrneho domu v obci Kamenná Poruba v Žilinskom okrese. V obci si zároveň pripomenuli 90. rokov od prvej písomnej zmienky o Porubskom ochotníckom divadle. TASR o tom informoval starosta obce Jaroslav Turanec.
Komplexnú rekonštrukciu kultúrneho domu v obci odštartovali podľa starostu v roku 2024. Viac ako milión eur získala obec v rámci výzvy Ministerstva dopravy SR na budovy postavené pred rokom 1980, ďalších 100.000 na vybavenie a práce išli z obecného rozpočtu.
„Kultúrny dom bude slúžiť obyvateľom obce. Mladým na svadby, ale aj na oslavy okrúhlych výročí či plesy. K dispozícii bude aj všetkým spolkom, ktoré v obci máme - divadelníkom, obecnej hvezdárni, Únii žien, klubom dôchodcov, turistom, športovým klubom. Využitie bude naozaj veľké,“ doplnil Turanec.
Súčasťou osláv bola divadelná hra Staré dámy v podaní domácich ochotníkov, videofilm o histórii a súčasnosti divadla a výstava fotografií divadla v Kamennej Porube.
Podľa predsedu občianskeho združenia Porubské ochotnícke divadlo Miroslava Vereša vzniklo divadlo v roku 1936. Založili ho divadelní nadšenci, vystriedalo sa v ňom niekoľko režisérov, ktorí ho viedli až do roku 1971, keď divadelnú iniciatívu prebrala tamojšia škola. Vystúpenia vtedy pripravovali najmä deti a mládežníci, neskôr aj členovia seniorklubu.
„V roku 2019 sa partia nadšencov dohodla, že založia Porubské ochotnícke divadlo ako občianske združenie. Odvtedy sme nacvičili sedem hier. Snažíme sa každý rok priniesť nejakú premiéru a pobaviť ľudí,“ doplnil Vereš.
