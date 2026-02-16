< sekcia Regióny
VIDEO: V Košiciach sa začína rekonštrukcia Dolnej brány
Autor TASR
Košice 16. februára (TASR) - Mesto Košice začína od utorka (17. 2.) s prácami na rekonštrukcii Dolnej brány na Hlavnej ulici, a to až po križovatku s Rooseveltovou ulicou. Obnova za viac ako 2,7 milióna eur cez eurofondy si vyžiada niektoré obmedzenia. Informovalo o tom vedenie mesta.
„Tieto opravy a práce budú trvať sedem až osem mesiacov. To znamená - zhotoviteľ vie, že to musí urobiť tak, aby maratón mieru v prvú októbrovú nedeľu nebol nijakým spôsobom zasiahnutý,“ uviedol košický primátor Jaroslav Polaček. Pre časovú tieseň podľa neho treba začať stavbu čo najskôr. „Obmedzenia sa budú týkať peších aj, samozrejme, všetkých tých, ktorí majú v tejto časti Hlavnej ulice svoje prevádzky,“ povedal. Projekt má vyriešiť technický problém so zatekaním v oblasti podzemného archeologického komplexu. Spolufinancovanie mesta je vo výške osem percent.
Obnova zahŕňa izoláciu na ochrannom strope Dolnej brány a v jej okolí vrátane vsakovacích vrtov a výkopov pre uloženie hydroizolácie. Práce budú delené na viacero stavebných objektov, a to komunikácie, spevnené plochy a hydroizolácie, symbolický potôčik - technologickú časť, zavlažovanie stromov a sadové úpravy, sanácie betónových konštrukcií a rekonštrukcia toaliet. Projekt má zlepšiť využitie podzemných priestorov a predĺžiť životnosť konštrukcií, zvýšiť bezpečnosť užívateľov, zlepšiť kvalitu verejného priestranstva i štandard verejných toaliet v podzemí. Dodávateľom je spoločnosť Betpres, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní.
„Budeme nielen revitalizovať dlažby, hydroizoláciu, pribudnú aj rôzne doplnky, ktoré tento priestor Hlavnej ulice potrebuje, či už sú to lavičky alebo ďalšie stromy. Chceme, aby toalety, ktoré tu máme, fungovali ešte lepšie a zároveň, aby boli aj bezbariérové,“ povedal primátor. Pre dopravné obmedzenia bude dočasne komplikovanejšie zásobovanie miestnych prevádzok, pribudnú oplotenia. „Samozrejme, s každým komunikujeme a snažíme sa vyjsť v ústrety, to znamená, aby každá prevádzka bola dosiahnuteľná a aby Košičania a návštevníci, ktorí budú v našom meste, sa mohli pohybovať v koridoroch, ktoré budú bezpečné,“ dodal Polaček.
Obnovu ocenil bývalý košický primátor a exprezident SR Rudolf Schuster, ktorý si zaspomínal na rozsiahlu rekonštrukciu Hlavnej ulice pred 30 rokmi. „Som rád, že nastal čas, keď znova ožije ten potôčik, lebo na to boli rôzne názory a veľmi krátko fungoval. Ja chcem jedno, aby sa voda vrátila do mesta - patrí do parku, patrí na Mojzesovu a patrí aj tu na Hlavnú,“ povedal.
