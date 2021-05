VIDEO: V košickom parku sa predstavil sláčikový orchester

Košice 9. mája (TASR) – Sláčikový orchester Musica Iuvenalis, ako aj sólista Opery Štátneho divadla (ŠDK) v Košiciach Marián Lukáč sa v nedeľu predstavili v rámci koncertu v košickom parku Anička. Podujatie, ktoré prilákalo množstvo ľudí, zorganizovala mestská časť Košice–Sever.







"Hrali sme náš tradičný repertoár, klasickú hudbu aj filmové skladby v klasickej úprave pre sláčikový orchester. Sprevádzali sme v troch hudobných číslach sólistu Opery ŠDK Košiciach Mariána Lukáča. Bol to program, ktorý je vhodný do parku, známe melódie, ktoré ľudí potešia a vedia pri nich relaxovať," uviedol pre TASR umelecký vedúci sláčikového orchestra Musica Iuvenalis Igor Dohovič s tým, že atmosféra počas koncertu bola výborná.



"Ľudia to prijali s nadšením, potlesky boli fantastické a bolo cítiť, že ľuďom chýba kultúra. Verím, že to bude impulz a všetko sa vráti do starých koľají," dodal Dohovič.