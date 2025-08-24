< sekcia Regióny
V Múzeu slovenskej dediny si pripomínajú čas dožiniek
Zvyky na dožinkovej veselici na Kysuciach predstaví folklórny súbor Jedľovina z Kysuckého Nového Mesta.
Autor TASR
Martin 24. augusta (TASR) - Dožinkovú slávnosť na dedine a ukážky poľnohospodárskych prác predstavujú v nedeľu v Múzeu slovenskej dediny Slovenského národného múzea (SNM) v Martine počas podujatia Dožinky. TASR o tom informovala kultúrno-propagačná manažérka SNM v Martine Milena Kiripolská.
Zvyky na dožinkovej veselici na Kysuciach predstaví folklórny súbor Jedľovina z Kysuckého Nového Mesta. V troch programových vstupoch predvedie program Robenie holovnice folklórna skupina Vajčovci z Horného Vadičova. Folkloristi sa spoločne zapoja aj do dožinkového sprievodu.
Návštevníci uvidia tiež ukážky niektorých poľnohospodárskych prác a historických strojov spojených so zberom a spracovaním obilia. „Zoznámia sa s mlátením obilia na mláťačke, jeho čistením na rajtári, rezaním slamy na sečku kosovou rezačkou či chodom stabilného motora,“ priblížila Kiripolská.
Súčasťou programu sú aj záhradkárske prednášky pripravené v spolupráci so Základnou organizáciou Slovenského zväzu záhradkárov Vrútky KB 22-68. Nechýbajú ukážky tradičnej ľudovej a umeleckej výroby, ukážky prípravy tradičných pokrmov a tiež evanjelické služby Božie v drevenom kostole z Rudna.
