VIDEO: Veľvyslanec USA G.Rana ocenil pomoc mesta ukrajinským utečencom

Košice 14. novembra (TASR) – Za podporu a pomoc ukrajinským utečencom zo strany mesta sa v pondelok v Košiciach poďakoval nový veľvyslanec USA v SR Gautam Rana. Išlo o jeho prvú návštevu metropoly východu Slovenska po tom, ako sa v auguste ujal diplomatickej funkcie.



V rámci programu sa stretol s košickým primátorom Jaroslavom Polačekom, s ktorým hovoril aj o ekonomike a rozvoji partnerstiev. "Jedným z cieľov nášho veľvyslanectva je pravidelne cestovať na východ Slovenska. Hľadáme možnosti ako prehlbovať partnerstvá a spoluprácu s ľuďmi po celom Slovensku, nielen v Bratislave," povedal Rana po stretnutí novinárom.







Veľvyslanec zároveň vyzdvihol činnosť Amerického centra v Košiciach, ktoré pôsobí v budove Štátnej vedeckej knižnice na Hlavnej ulici a je súčasťou celosvetovej siete American Spaces. "Poskytujeme možnosti naučiť sa anglicky a zároveň prebieha množstvo programov, ktoré pomáhajú prehlbovať porozumenie a spoluprácu medzi USA a obyvateľmi východného Slovenska," povedal. Poukázal na možnosti študovania i cestovania v Spojených štátoch.



K jeho prioritám patrí rozvoj obchodných a podnikateľských vzťahov. V tejto súvislosti označil Košice za slovenské Silicon Valley s početnými technologickými firmami a možnosťami rozvoja vzťahov s americkými partnermi. Zmienil sa aj o oceliarňach U.S. Steel Košice, ktoré sú v regióne najväčším zamestnávateľom. "Viem, že tu majú silné partnerstvá a verím, že budú pokračovať v pozitívnom trende," dodal.



K jeho programu patrilo aj stretnutie so zástupcami podnikateľského a mimovládneho sektora či návšteva U.S. Steel.