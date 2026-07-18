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VIDEO: Vo Fulianke súťažilo v ryžovaní zlata 50 zlatokopov

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Snímka zo súťaže v ryžovaní zlata v obci Fulianka 18. júla 2026. Foto: TASR - František Iván

V obci Fulianka v okrese Prešov sa v sobotu koná 27. ročník súťaže v ryžovaní zlata.

Autor TASR
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Fulianka 18. júla (TASR) - V obci Fulianka v okrese Prešov sa v sobotu koná 27. ročník súťaže v ryžovaní zlata. Do podujatia sa zaregistrovalo 50 súťažiacich. Ako pre TASR uviedol spoluorganizátor podujatia Stanislav Levendovský, súťažia v desiatich kategóriách.

Úlohou každého súťažiaceho je v čo najkratšom čase vyryžovať všetky zlatinky, ktoré sú ukryté vo vedre so štrkom a pieskom. Na splnenie úlohy má stanovený časový limit, pričom vopred nevie, koľko zlatiniek sa v jeho vedre nachádza. Presný počet pozná iba rozhodca. „Máme rôzne kategórie - mužov, ženy, amatérov, juniorov, deti, veteránov, ale aj trojčlenné a päťčlenné družstvá,“ uviedol Levendovský.



Po skončení ryžovania musí súťažiaci nájdené zlatinky vložiť do pripravenej ampulky s vodou a stlačením tlačidla pri príslušnom súťažnom mieste zastaviť meranie času. Následne rozhodcovi oznámi počet nájdených zlatiniek, ktorý výsledok skontroluje.
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