VIDEO: Vo Vyhniach naháňali nadrogovaného vodiča
Žiarski policajti smerovali do obce Vyhne preveriť informáciu o vozidle značky Nissan, ktoré má viesť vodič s právoplatne uloženým zákazom viesť motorové vozidlá.
Autor TASR
Vyhne 11. mája (TASR) - V obci Vyhne v okrese Žiar nad Hronom unikal v utorok 5. mája pred policajnou hliadkou 51-ročný vodič s právoplatne uloženým zákazom viesť motorové vozidlá a pod vplyvom drog. Informuje o tom banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti s tým, že policajti ho obmedzili na osobnej slobode pre podozrenie z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia a ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
Ako polícia priblížila, žiarski policajti smerovali do obce Vyhne preveriť informáciu o vozidle značky Nissan, ktoré má viesť vodič s právoplatne uloženým zákazom viesť motorové vozidlá. Po spozorovaní vozidla sa ho pokúsili zastaviť, no vodič pridal a snažil sa hliadke uniknúť, pričom jazdil aj v protismere a ohrozoval ostatných účastníkov cestnej premávky. Policajtom sa po pár minútach podarilo vozidlo predbehnúť a zastaviť.
„Za volantom sedel 51-ročný vodič, ktorý má Okresným súdom Žiar nad Hronom právoplatne uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá do júna 2027,“ uviedla polícia. Zároveň dodala, že vodiča podrobili dychovej skúške, ktorá bola negatívna. Test na drogy však ukázal pozitívne hodnoty na THC a benzodiazepíny.
