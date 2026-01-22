< sekcia Regióny
VIDEO: Východoslovenské múzeum získalo 200-ročné kyvadlové hodiny
VSM informovalo, že Lehrner je v odbornej obci považovaný za jedného z najvýznamnejších hodinárov 19. storočia.
Autor TASR
Košice 22. januára (TASR) - Východoslovenskému múzeu (VSM) v Košiciach sa podarilo získať do svojich zbierok vzácne 200-ročné nástenné kyvadlové hodiny. Vyrobil ich v Košiciach oceňovaný hodinársky majster Johann Lehrner.
Plne funkčné hodiny odkúpilo múzeum aj s podporou Košického samosprávneho kraja (KSK), Fondu na podporu umenia a donorov za zvýhodnenú cenu 30.000 eur od viedenského starožitníka. Ich pôvodná cena na trhu bola dvojnásobná.
Ako uviedol riaditeľ VSM Imrich Béreš, výborne zachované hodiny so značkou „Lehrner Košičan“ („Lehrner Kassán“) na ciferníku sa tak vracajú do mesta, kde boli vyrobené a kde budú prezentované širokej verejnosti. Získanie hodín označil za akvizíciu desaťročia. „Počnúc dnešným dňom sa tieto hodiny stávajú trvalým zbierkovým predmetom vo Východoslovenskom múzeu, vo fonde historického nábytku. Tým predznačujem aj to, že aktuálne pracujeme na projektovej dokumentácii novej expozície, ktorá by sa mala, predpokladáme, že budúci rok, usídliť vo fenomenálnom priestore Katovej bašty,“ povedal novinárom. Poukázal na to, že hodiny idú na jedno nastavenie až šesť mesiacov a ručičky hodín ukazujú okrem hodín a minút aj sekundy. Hodiny majú výšku 160 centimetrov a klinovité puzdro z masívneho čerešňového dreva s intarziou z brezy.
Predchádzajúci majiteľ, viedenský starožitník a kunsthistorik Stephan Andréewitch potvrdil polovičnú zľavu na cene pre košické múzeum. Označil to ako príspevok pre mesto a región Košíc, ktoré sa mu stali blízke. „Je pre mňa vždy česť predať umelecké predmety múzeu. Zároveň je to, dá sa povedať, splnený sen, môcť vrátiť takýto dôležitý artefakt do miesta svojho vzniku,“ povedal. Ocenil pritom celkovo dvojročnú snahu riaditeľa VSM o akvizíciu hodín, ktoré on sám odkúpil pred zhruba piatimi rokmi v Nemecku.
Podľa predsedu KSK Rastislava Trnku môžu byť takéto umelecky a remeselne výnimočné predmety spojené s mestom a regiónom inšpiráciou aj pre dnešné a budúce generácie. „Považujeme to naozaj za hodnotné, o to viac, že ako aj pán riaditeľ povedal, tieto hodiny by radi videli v Londýne, New Yorku, Viedni, Paríži a ďalších mestách. Som rád, že ich budeme mať tu,“ skonštatoval.
Na kúpu prispel KSK, ktorý je zriaďovateľ VSM, sumou 15.000 eur, ďalších 5000 eur získalo múzeum z Fondu na podporu umenia, 5000 eur poskytla spoločnosť NESS KE a 1000 eur Kiwanis Club Košice.
VSM informovalo, že Lehrner je v odbornej obci považovaný za jedného z najvýznamnejších hodinárov 19. storočia, porovnateľného s najväčšími súdobými viedenskými majstrami. Hoci bol pôvodne „malým“ hodinárom, postupne sa špecializoval na zhotovovanie veľkých typov hodín s dlhou dobou chodu. Svojim dielom mnohých inšpiroval a v roku 1842 získal na prestížnej remeselnej výstave v Budapešti bronzovú medailu za svoju ukážkovú prácu. Do Košíc sa natrvalo presťahoval v roku 1820. Po jeho prijatí do cechu košických hodinárov sa začala jeho etapa s majstrovskými dielami aj so značkou „Košičan“ na ciferníkoch. Spravoval tiež hodiny vo veži Dómu sv. Alžbety. Jeho diela boli vystavené na končiacej výstave „Lehrner Kassán - hodinársky majster“ vo VSM.
