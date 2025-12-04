Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 4. december 2025Meniny má Barbora a Barbara
< sekcia Regióny

VIDEO: Vypátrali nezvestného seniora pomocou dronu s termovíziou

.
Na snímke dron. Foto: TASR - Pavol Zachar

Polícia prijala informáciu o nezvestnom mužovi v neskorých večerných hodinách.

Autor TASR
Bratislava 4. decembra (TASR) - Bratislavskí policajti v stredu (3. 12.) večer vypátrali nezvestného 82-ročného muža pomocou dronu s termovíziou. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.

Polícia prijala informáciu o nezvestnom mužovi v neskorých večerných hodinách. Do pátracej akcie bolo zapojených viacero hliadok poriadkovej a kriminálnej polície, ako aj služobný psovod.

Na základe prijatých informácií policajti prehľadávali viaceré miesta na území mestskej časti Bratislava - Petržalka, ako aj širšieho centra Bratislavy. Krátko po 22.30 h bol do akcie zapojený aj policajný dron s termovíziou, ktorý sa zameral aj na prehľadávanie petržalskej hrádze a blízkeho okolia,“ ozrejmila Bartošová.

Ako uviedla, dron krátko po polnoci zachytil tepelný obraz osoby v lesnom poraste lužných lesov pri Dolnozemskej ceste. Polícia sa na miesto presunula a muža našla. „Bol dezorientovaný, avšak bez zranení,“ dodala hovorkyňa.


.

Neprehliadnite

Prezident zablahoželal veteránovi Tvarožkovi k 100. narodeninám

UHRÍK: Infringement EK kvôli novele ústavy sa zbytočne dramatizuje

Mimoriadna schôdza k odvolávaniu J. Ráža nebude

Rokovania USA a Ukrajiny sa skončili, Rubio ich označil za produktívne