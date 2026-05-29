VIDEO: VYŠE 2,3 PROMILE: Vodička v Bratislave si pekne zavarila

Maják, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Autor TASR
Bratislava 29. mája (TASR) - Vodička jazdila po Bratislave pod vplyvom alkoholu, nafúkala 2,3 promile. Obvinili ju z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. V prípade preukázania viny pred súdom jej hrozí trest odňatia slobody na jeden rok. Na sociálnej sieti o tom informovala polícia Bratislavského kraja s tým, že prípad riešila v stredu (27. 5.).

„Podľa doposiaľ zistených informácií bola na Ševčenkovej ulici v Bratislave v blízkosti budovy daňového úradu hliadkou Policajného zboru zastavená a kontrolovaná 32-ročná vodička osobného motorového vozidla značky Škoda Fabia,“ priblížili policajti. Ženu podrobili dychovej skúške, pri ktorej jej namerali 1,14 miligramu na liter alkoholu v dychu, čo predstavuje viac ako 2,30 promile.

Vodičku preto polícia obmedzila na osobnej slobode a eskortovala na príslušné policajné oddelenie.

