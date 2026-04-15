Streda 15. apríl 2026Meniny má Fedor
Nepoznáte výtržníka? V autobuse mával nožom a opľul ľudí

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Poškodil aj sedadlo.

Autor TASR
Bratislava 15. apríla (TASR) - Polícia sa obracia na verejnosť so žiadosťou o pomoc v súvislosti s objasňovaním prečinu výtržníctva, ktorého sa dopustil doposiaľ neznámy páchateľ v nedeľu (12. 4.) v Bratislave. Ten sa mal v autobuse nachádzajúcom sa v tom čase na zastávke MHD Hálova dopustiť hrubej neslušnosti a výtržnosti tým, že po nastúpení vytiahol nôž, ktorý držal v ruke a demonštratívne ním mával pred ostatnými cestujúcimi. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková.

Spresnila, že konanie páchateľa pokračovalo v autobuse tým, že bezdôvodne opľul doposiaľ nestotožnených cestujúcich, na ktorých sa ďalej zaháňal nožom, a následne poškodil zadné sedadlo.

Polícia vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti muža, k jeho súčasnému pohybu alebo pobytu, aby im to oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.


