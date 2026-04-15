Nepoznáte výtržníka? V autobuse mával nožom a opľul ľudí
Poškodil aj sedadlo.
Autor TASR
Bratislava 15. apríla (TASR) - Polícia sa obracia na verejnosť so žiadosťou o pomoc v súvislosti s objasňovaním prečinu výtržníctva, ktorého sa dopustil doposiaľ neznámy páchateľ v nedeľu (12. 4.) v Bratislave. Ten sa mal v autobuse nachádzajúcom sa v tom čase na zastávke MHD Hálova dopustiť hrubej neslušnosti a výtržnosti tým, že po nastúpení vytiahol nôž, ktorý držal v ruke a demonštratívne ním mával pred ostatnými cestujúcimi. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková.
Spresnila, že konanie páchateľa pokračovalo v autobuse tým, že bezdôvodne opľul doposiaľ nestotožnených cestujúcich, na ktorých sa ďalej zaháňal nožom, a následne poškodil zadné sedadlo.
Polícia vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti muža, k jeho súčasnému pohybu alebo pobytu, aby im to oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.
Spresnila, že konanie páchateľa pokračovalo v autobuse tým, že bezdôvodne opľul doposiaľ nestotožnených cestujúcich, na ktorých sa ďalej zaháňal nožom, a následne poškodil zadné sedadlo.
Polícia vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti muža, k jeho súčasnému pohybu alebo pobytu, aby im to oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.