Streda 6. máj 2026Meniny má Hermína
VIDEO: ZÁSAH NA BRATISLAVSKOM HRADE: Cudzinci sa pokúsili o krádež

Na snímke Bratislavský hrad. Foto: TASR Jaroslav Novák

Autor TASR
Bratislava 6. mája (TASR) - Cudzinci z Chorvátska a Holandska sa v nedeľu (3. 5.) v areáli Bratislavského hradu pokúsili o krádež vecí z ruksaku 66-ročnej zahraničnej turistky. Na sociálnej sieti o tom informovala bratislavská krajská polícia, ktorá proti konaniu zakročila. V tejto súvislosti vzniesla obvinenie pre prečin krádeže v štádiu pokusu, spáchaného formou spolupáchateľstva.

„Obaja obvinení pristúpili do bezprostrednej blízkosti poškodenej, pričom jeden z nich jej otvoril ruksak, ktorý mala na ramenách, z ktorého sa pokúsil odcudziť obsah, zatiaľ čo druhý obvinený bránil poškodenej vo výhľade za pomocou dáždnika, aby tak zakryl toto protiprávne konanie,“ priblížila polícia s tým, že obvinení sa pripojili k menšej turistickej skupine.

Ako doplnila, celé toto konanie neušlo pozornosti policajtov hliadky prvého Bratislavského okresu. Dodala, že prípad bol realizovaný v tzv. superrýchlom konaní, pričom v danej veci už sudca príslušného súdu vydal odsudzujúci rozsudok.

