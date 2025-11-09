< sekcia Regióny
VIDEO: Židovskú synagógu v Trenčíne po 77 rokoch opäť vysvätili
Deviaty november ako dátum vysvätenia nebol zvolený náhodne.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Trenčín 9. novembra (TASR) - Trenčiansku židovskú synagógu v nedeľu po tretíkrát v jej histórii vysvätili. Počas slávnostného podujatia vniesli do synagógy rabíni zvitky Tóry a podľa židovského zákona sa tak z nej stalo skutočné rituálne miesto, ktoré opäť nadobudlo svoj pôvodný význam. Rabíni následne udelili požehnanie komunite.
Synagógu prvýkrát inaugurovali po postavení v roku 1913 a druhé vysvätenie sa konalo v roku 1948 na popud ľudí, ktorí prežili holokaust. „Dnes, po viac než polstoročí, vidíme nádherný interiér, ktorému sa vrátila jeho duchovná sila a pôvodné čaro. Vďaka tomuto obnovenému priestoru a existencii živej náboženskej obce sme mohli pristúpiť k tomuto slávnostnému aktu. Vysvätená synagóga sa opäť stáva živým priestorom pre dialóg, porozumenie a toleranciu,“ povedala počas obradu predsedníčka Židovskej náboženskej obce Trenčín Oľga Hodálová.
Doplnila, že vysvätením sa synagóga neuzavrela pre verejnosť, ale práve naopak. „Bude slúžiť liturgickým potrebám židovskej komunity a taktiež aj ako výstavný, kultúrny a vzdelávací priestor pre širokú verejnosť. Zároveň budeme aktívnymi partnermi projektu EHMK Trenčín 26 a jeho pokračovania,“ potvrdila Hodálová.
Synagóga v Trenčíne patrí medzi národné kultúrne pamiatky mimoriadneho významu. Časť jej interiéru prešla rekonštrukciou, ktorú dokončili vlani. Zároveň pribudla aj nová stála expozícia, ktorá rozpráva príbeh židovskej komunity na strednom Považí. Vďaka obnove sa dnes synagóga návštevníkom predstavuje ako dôstojný a architektonicky unikátny priestor, ktorý spája tradíciu so súčasnosťou.
Deviaty november ako dátum vysvätenia nebol zvolený náhodne. Ako pripomenul predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí Richard Duda, práve v tento deň si svet pripomína začiatok Krištáľovej noci z roku 1938, označovanej aj ako novembrový pogrom. Počas nej nacisti ničili židovské obchody, modlitebne a domovy, pričom mnohí Židia boli zavraždení alebo odvlečení. „Synagógy sa plienili, vypaľovali, ničili. Dnes, o 87 rokov neskôr, sa deje opak. Synagóga sa zapĺňa svetlom. Neosvetľuje ju oheň, ale svetlo porozumenia,“ povedal Duda.
Opätovné vysvätenie synagógy v Trenčíne je podľa jeho slov silným odkazom pre Slovensko aj pre celú Európu. „Sme svedkami výnimočného okamihu, ktorý sa udeje, v prípade väčšiny z nás, raz za život. Je to prvá a možno na dlhé roky posledná synagóga na Slovensku, ktorá bola znovu zasvätená,“ dodal Duda.
Synagógu prvýkrát inaugurovali po postavení v roku 1913 a druhé vysvätenie sa konalo v roku 1948 na popud ľudí, ktorí prežili holokaust. „Dnes, po viac než polstoročí, vidíme nádherný interiér, ktorému sa vrátila jeho duchovná sila a pôvodné čaro. Vďaka tomuto obnovenému priestoru a existencii živej náboženskej obce sme mohli pristúpiť k tomuto slávnostnému aktu. Vysvätená synagóga sa opäť stáva živým priestorom pre dialóg, porozumenie a toleranciu,“ povedala počas obradu predsedníčka Židovskej náboženskej obce Trenčín Oľga Hodálová.
Doplnila, že vysvätením sa synagóga neuzavrela pre verejnosť, ale práve naopak. „Bude slúžiť liturgickým potrebám židovskej komunity a taktiež aj ako výstavný, kultúrny a vzdelávací priestor pre širokú verejnosť. Zároveň budeme aktívnymi partnermi projektu EHMK Trenčín 26 a jeho pokračovania,“ potvrdila Hodálová.
Synagóga v Trenčíne patrí medzi národné kultúrne pamiatky mimoriadneho významu. Časť jej interiéru prešla rekonštrukciou, ktorú dokončili vlani. Zároveň pribudla aj nová stála expozícia, ktorá rozpráva príbeh židovskej komunity na strednom Považí. Vďaka obnove sa dnes synagóga návštevníkom predstavuje ako dôstojný a architektonicky unikátny priestor, ktorý spája tradíciu so súčasnosťou.
Deviaty november ako dátum vysvätenia nebol zvolený náhodne. Ako pripomenul predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí Richard Duda, práve v tento deň si svet pripomína začiatok Krištáľovej noci z roku 1938, označovanej aj ako novembrový pogrom. Počas nej nacisti ničili židovské obchody, modlitebne a domovy, pričom mnohí Židia boli zavraždení alebo odvlečení. „Synagógy sa plienili, vypaľovali, ničili. Dnes, o 87 rokov neskôr, sa deje opak. Synagóga sa zapĺňa svetlom. Neosvetľuje ju oheň, ale svetlo porozumenia,“ povedal Duda.
Opätovné vysvätenie synagógy v Trenčíne je podľa jeho slov silným odkazom pre Slovensko aj pre celú Európu. „Sme svedkami výnimočného okamihu, ktorý sa udeje, v prípade väčšiny z nás, raz za život. Je to prvá a možno na dlhé roky posledná synagóga na Slovensku, ktorá bola znovu zasvätená,“ dodal Duda.