Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 28. júl 2026Meniny má Krištof
< sekcia Regióny

VIDEO:Incident počas slávností: Náčelník obecnej polície dostal päsťou

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lenka Hanesová

Počas riešenia konfliktu utrpel náčelník obecnej polície zranenia, ktoré si vyžiadali prevoz do nemocnice.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Okoč 28. júla (TASR) - Obvineniu z prečinu útoku na verejného činiteľa čelí 21-ročný muž za úder päsťou do tváre 61-ročného náčelníka obecnej polície v Okoči (okres Dunajská Streda). Incident sa stal v noci zo soboty (25. 7.) na nedeľu (26. 7.) počas obecných slávností. Informovala o tom vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová.

„Polícia bola v noci zo soboty na nedeľu privolaná do obce Okoč, kde malo počas obecných slávností dôjsť k fyzickému konfliktu medzi viacerými osobami. Na mieste sa nachádzali aj príslušníci obecnej polície,“ priblížila Antalová. Počas riešenia konfliktu utrpel náčelník obecnej polície zranenia, ktoré si vyžiadali prevoz do nemocnice.

Policajti z Veľkého Medera útočníka krátko po incidente obmedzili na osobnej slobode a eskortovali ho na policajné oddelenie. „Prípad si prevzal vyšetrovateľ z Dunajskej Stredy, ktorý mladíka obvinil z prečinu útoku na verejného činiteľa. V zmysle zákona mu môže hroziť trest odňatia slobody na jeden až päť rokov. Vyšetrovateľ prípad ukončil v rámci tzv. superrýchleho konania návrhom na podanie obžaloby, ktorý odovzdal príslušnej prokuratúre na ďalšie konanie,“ dodala.

.

Neprehliadnite

TÝŽDENNÍK: Úplne zbytočný spor

Blanár: Odkaz I. svetovej vojny pripomína, že mier prináša diplomacia

Nezabúdajte: Rozpálené auto v lete je pre deti život ohrozujúce

OTESTUJTE SA: Zvládnete tento logický kvíz bez jedinej chyby?