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VIDEO:Incident počas slávností: Náčelník obecnej polície dostal päsťou
Počas riešenia konfliktu utrpel náčelník obecnej polície zranenia, ktoré si vyžiadali prevoz do nemocnice.
Autor TASR
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Okoč 28. júla (TASR) - Obvineniu z prečinu útoku na verejného činiteľa čelí 21-ročný muž za úder päsťou do tváre 61-ročného náčelníka obecnej polície v Okoči (okres Dunajská Streda). Incident sa stal v noci zo soboty (25. 7.) na nedeľu (26. 7.) počas obecných slávností. Informovala o tom vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová.
„Polícia bola v noci zo soboty na nedeľu privolaná do obce Okoč, kde malo počas obecných slávností dôjsť k fyzickému konfliktu medzi viacerými osobami. Na mieste sa nachádzali aj príslušníci obecnej polície,“ priblížila Antalová. Počas riešenia konfliktu utrpel náčelník obecnej polície zranenia, ktoré si vyžiadali prevoz do nemocnice.
Policajti z Veľkého Medera útočníka krátko po incidente obmedzili na osobnej slobode a eskortovali ho na policajné oddelenie. „Prípad si prevzal vyšetrovateľ z Dunajskej Stredy, ktorý mladíka obvinil z prečinu útoku na verejného činiteľa. V zmysle zákona mu môže hroziť trest odňatia slobody na jeden až päť rokov. Vyšetrovateľ prípad ukončil v rámci tzv. superrýchleho konania návrhom na podanie obžaloby, ktorý odovzdal príslušnej prokuratúre na ďalšie konanie,“ dodala.
„Polícia bola v noci zo soboty na nedeľu privolaná do obce Okoč, kde malo počas obecných slávností dôjsť k fyzickému konfliktu medzi viacerými osobami. Na mieste sa nachádzali aj príslušníci obecnej polície,“ priblížila Antalová. Počas riešenia konfliktu utrpel náčelník obecnej polície zranenia, ktoré si vyžiadali prevoz do nemocnice.
Policajti z Veľkého Medera útočníka krátko po incidente obmedzili na osobnej slobode a eskortovali ho na policajné oddelenie. „Prípad si prevzal vyšetrovateľ z Dunajskej Stredy, ktorý mladíka obvinil z prečinu útoku na verejného činiteľa. V zmysle zákona mu môže hroziť trest odňatia slobody na jeden až päť rokov. Vyšetrovateľ prípad ukončil v rámci tzv. superrýchleho konania návrhom na podanie obžaloby, ktorý odovzdal príslušnej prokuratúre na ďalšie konanie,“ dodala.