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VIDEO:Na Bratislavskom hrade je výstava Od levantského toliara po euro
Výstava potrvá do 31. augusta. Projekt pripravili NBS - Múzeum mincí a medailí a SNM - Historické múzeum.
Autor TASR
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Bratislava 3. augusta (TASR) - Korunovačné medaily, žetóny a výber obeživa od roku 1780 do súčasnosti prezentuje výstava s názvom Od levantského toliara po euro. Inštalovaná ja na prvom poschodí Bratislavského hradu.
Jeho návštevníci môžu obdivovať korunovačné medaily a žetóny vydané pri príležitosti korunovácií uhorských panovníkov, Márie Terézie, Leopolda I., Ferdinanda V. a ďalších.
Okrem korunovácií výstava približuje aj dejiny menového vývoja na našom území - počnúc levantským toliarom až po zlatú 100-eurovú mincu, ktorú v roku 2016 vydala Národná banka Slovenska (NBS) pri príležitosti 275. výročia korunovácie Márie Terézie.
„Medzi vystavenými predmetmi nájdete nielen žetóny, medaile a mince, ale aj písomné pramene, ktoré sa viažu k zavedeniu konvenčnej meny a dokumentujú počiatky papierových platidiel v monarchii,“ uvádza Slovenské národné múzeum (SNM) - Historické múzeum na svojej webstránke.
Výstava potrvá do 31. augusta. Projekt pripravili NBS - Múzeum mincí a medailí a SNM - Historické múzeum.
Jeho návštevníci môžu obdivovať korunovačné medaily a žetóny vydané pri príležitosti korunovácií uhorských panovníkov, Márie Terézie, Leopolda I., Ferdinanda V. a ďalších.
Okrem korunovácií výstava približuje aj dejiny menového vývoja na našom území - počnúc levantským toliarom až po zlatú 100-eurovú mincu, ktorú v roku 2016 vydala Národná banka Slovenska (NBS) pri príležitosti 275. výročia korunovácie Márie Terézie.
„Medzi vystavenými predmetmi nájdete nielen žetóny, medaile a mince, ale aj písomné pramene, ktoré sa viažu k zavedeniu konvenčnej meny a dokumentujú počiatky papierových platidiel v monarchii,“ uvádza Slovenské národné múzeum (SNM) - Historické múzeum na svojej webstránke.
Výstava potrvá do 31. augusta. Projekt pripravili NBS - Múzeum mincí a medailí a SNM - Historické múzeum.