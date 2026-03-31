VIDEO:V Košiciach pripravili pre ľudí bez domova veľkonočné pohostenie
Súčasťou podujatia bola aj svätá omša.
Autor TASR
Košice 31. marca (TASR) - Arcidiecézna charita Košice (ACHK) aj tento rok pripravila pre ľudí bez vlastného domova v Charitnom dome sv. Alžbety na Bosákovej ulici v Košiciach veľkonočné posedenie. Cieľom bolo vyjadriť im blízkosť, úctu a podporu.
„Má to pre nich veľký význam. Je potrebné udržiavať tradície, ktoré mali doma, aj v našom zariadení,“ priblížil Peter Sovák, vedúci zariadenia, v ktorom je útulok i nocľaháreň. Zdôraznil, že ľudí bez domova netreba posudzovať ani odsudzovať. „My im takto udržiavame tradície, aby úplne nezanevreli na tento svet a aby sa vedeli vrátiť do bežného života,“ dodal s tým, že ide aj o prejav toho, že je o nich záujem.
Obyvateľov charitného domu pri spoločnom stole s typickým veľkonočným jedlom už tradične v rámci podujatia obsluhovali predstavitelia samosprávy, inštitúcií a ďalší pozvaní hostia. „Majú u nás aj pohostenie, čiže vieme spojiť to vnímanie a scitlivenie spolu s rozprávaním sa o tom, ako by sa dalo ľuďom bez domova pomôcť,“ uviedol pre TASR riaditeľ ACHK Cyril Korpesio.
Súčasťou podujatia bola aj svätá omša. Slávil ju košický arcibiskup a metropolita Bernard Bober, ktorý je zároveň predsedom Konferencie biskupov Slovenska. Pripomenul, že podujatie tohto typu organizujú vždy pred Vianocami a Veľkou nocou. „Je to príležitosť, ako zvestovať posolstvo týchto sviatkov všetkým tým, ktorí žijú inak a predsa len sú trošku na periférii života. Majú svoje rany, ktoré treba pofúkať a treba ich pozdvihnúť,“ dodal.
Takéto posedenie organizujú na Bosákovej ulici pravidelne od roku 2005, odkedy zariadenie otvorili.
