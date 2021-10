Vo Vidinej vznikne nové múzeum, nájdete ho vo vyše 100-ročnom dome

Vidiná 3. októbra – Obec Vidiná v okrese Lučenec rekonštruuje vyše 100-ročný dom, ktorý pred niekoľkými rokmi v havarijnom stave odkúpila od súkromného majiteľa. Sedliacky dom opravujú tradičnými postupmi a radi by z neho urobili novú turistickú atrakciu. V jeho priestoroch sa má totiž nachádzať múzeum i hrnčiarska dielňa.



„Bola to jedna z posledných stavieb tohto druhu v našej obci. Je to typický sedliacky dom, ktorý sa v tejto oblasti staval,“ priblížil pre TASR zástupca starostu obce Miroslav Janšto. Dom, ktorý sa nachádza v centre obce oproti obecnému úradu, našli zaznamenaný aj v historických mapách, pre nezáujem majiteľa však bol v havarijnom stave. Samospráva sa ho preto pred rokmi rozhodla odkúpiť a zrekonštruovať tradičnými postupmi.



„V prvom rade sme museli zastabilizovať strechu a urobiť nový krov, pôvodnú krytinu dať dole a potom ju dať opäť naspäť. Teraz sa riešilo aj odvodnenie kamenných základov,“ poznamenal starosta Vidinej Ján Šupica. Aktuálne sú už v interiéri sedliackeho domu natiahnuté nové hlinené omietky, zrekonštruovaný je i pôvodný strop a drevené doplnky, dokončiť ešte musia podlahy. „Všetko, čo sa dalo z toho domu zachrániť a zreštaurovať, bolo použité naspäť,“ dodal starosta.



Tradičný sedliacky dom by mohol prvých turistov privítať už koncom tohto roka, poprípade v začiatkoch budúcoročnej turistickej sezóny. „Chceli by sme tam urobiť obecné múzeum tradičnej izby, v centrálnom vstupe by mala byť informačná kancelária, kde sa budú predávať regionálne produkty miestnych výrobcov. V poslednej miestnosti by mala byť hrnčiarska dielňa,“ priblížil Šupica. Ako dodal, veľký potenciál má i priľahlá záhrada, v budúcnosti by v nej mohli organizovať napríklad remeselné trhy.