Vidiná získala dotáciu na cyklotrasu z Lučenca do Tomášoviec

Vidiná 5. júna (TASR) - Obec Vidiná získala na vybudovanie ďalšej etapy cyklotrasy vedúcej z Lučenca do Tomášoviec dotáciu vo výške takmer 160.000 eur. Z eurofondov tak budú môcť vybudovať necelý kilometer dlhý úsek cyklistickej trasy. Pre TASR to uviedol starosta obce Ján Šupica.



"V prvej etape bola prepojená cyklotrasou Vidiná s Lučencom v najkritickejšom úseku popri hlavnej ceste, ukončená bola vstupom na miestnu komunikáciu do intravilánu obce," priblížil Šupica.



Ďalšia etapa cyklotrasy sa bude na začiatku Vidinej napájať na už existujúcu trasu vedúcu do okresného mesta. Obec plánuje vybudovať cyklistickú cestičku dlhú necelý kilometer, ktorá bude popri koryte potoka smerovať ďalej na obec Tomášovce. Získanú dotáciu je potrebné vyčerpať do konca roka.



Samospráva už má vysúťaženého dodávateľa stavebných prác, aktuálne čaká na kontrolu verejného obstarávania. "Keď bude ukončená, pristúpime k podpisu zmluvy s dodávateľom prác a odovzdáme stavenisko," uviedol Šupica. Ako dodal, v budúcnosti plánujú so susednou obcou v projekte pokračovať treťou etapou, ktorá spočíva v dobudovaní cyklotrasy až do Tomášoviec.