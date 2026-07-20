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VIETOR LÁMAL STROMY: Hasiči v Nitrianskom kraji mali desiatky výjazdov

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Snímka z miesta zásahu. Foto: HaZZ

Nasadených bolo 28 kusov hasičskej techniky.

Autor TASR
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Nitra 20. júla (TASR) - Celkovo 34-krát zasahovali hasiči v nedeľu 19. júla v súvislosti s počasím v Nitrianskom kraji. V čase od 13.30 do 21.40 h odstraňovali najmä popadané stromy a zabezpečovali odtrhnuté fotovoltické panely zo strechy po búrke, informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre.

Do odstraňovania škôd spôsobených počasím bolo zapojených 52 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a 22 členov dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí na území celého kraja. Nasadených bolo 28 kusov hasičskej techniky.

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