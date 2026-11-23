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VIETOR NA HORÁCH: Môže dosiahnuť až 135 kilometrov za hodinu
Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, priblížil SHMÚ.
Autor TASR
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Bratislava 23. novembra (TASR) - V utorok (24. 11.) treba rátať vo viacerých okresoch na Slovensku s vetrom na horách. Výstrahy prvého stupňa platia predbežne od polnoci do 16.00 h v okresoch Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín, Banská Bystrica, Brezno a Poprad. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojom webe.
Vietor môže v nárazoch dosiahnuť 110 až 135 kilometrov za hodinu. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ priblížil SHMÚ.
Vietor môže v nárazoch dosiahnuť 110 až 135 kilometrov za hodinu. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ priblížil SHMÚ.