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VIETOR POTRÁPIL: Žilinskí hasiči mali 14 výjazdov
Celkovo zasahovalo 21 príslušníkov HaZZ, 32 členov DHZO a bolo nasadených 14 kusov hasičskej techniky.
Autor TASR
Žilina 8. júla (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí (DHZO) v Žilinskom kraji zasahovali v priebehu utorka (7. 7.) od 6.00 h do stredy 6.00 h v súvislosti s poveternostnou situáciou celkom 14-krát. Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline o tom informovalo na sociálnej sieti.
Celkovo zasahovalo 21 príslušníkov HaZZ, 32 členov DHZO a bolo nasadených 14 kusov hasičskej techniky. „Išlo o odstraňovanie popadaných stromov z cestných komunikácií a z osobných vozidiel,“ spresnili hasiči.
Po jednom zásahu zaznamenali profesionálni hasiči z Kysuckého Nového Mesta, Terchovej, Martina, Ružomberka, Dolného Kubína a Liptovského Mikuláša. Zásahy zaznamenali aj dobrovoľní hasiči z obcí Bobrovec, Martinček, Dolná Tižina, Belá-Dulice, Liptovská Ondrašová, Malužiná a mesta Turzovka.
Celkovo zasahovalo 21 príslušníkov HaZZ, 32 členov DHZO a bolo nasadených 14 kusov hasičskej techniky. „Išlo o odstraňovanie popadaných stromov z cestných komunikácií a z osobných vozidiel,“ spresnili hasiči.
Po jednom zásahu zaznamenali profesionálni hasiči z Kysuckého Nového Mesta, Terchovej, Martina, Ružomberka, Dolného Kubína a Liptovského Mikuláša. Zásahy zaznamenali aj dobrovoľní hasiči z obcí Bobrovec, Martinček, Dolná Tižina, Belá-Dulice, Liptovská Ondrašová, Malužiná a mesta Turzovka.