Vihorlat bude počas týždňa pre verejnosť neprístupný pre cvičenie

Valaškovce 22. septembra (TASR) - Vrchol Vihorlatských vrchov, Vihorlat, bude od pondelka (23. 9.) do piatka (27. 9.) obmedzený a neprístupný pre verejnosť. Zákaz vstupu platí denne od 8.00 do 22.00 h. Obmedzenia sa týkajú celého územia Vojenského obvodu (VO) Valaškovce, vrátane vrcholu Vihorlatu.



Ako pre TASR uviedli z tlačového oddelenia ministerstva obrany, v tomto období bude prebiehať aktivita piateho delostreleckého pluku spojená so zvukomerným prieskumom.



"Na celom území VO Valaškovce, vrátane pohoria Vihorlatu, bude z tohto dôvodu umiestnená meracia technika s príslušenstvom. Z uvedených dôvodov je preto pohyb civilného obyvateľstva v danom čase a priestore nežiaduci," doplnili.



Zároveň zdôraznili, že rozumejú záujmu verejnosti o prírodu a turistické využitie územia vojenského obvodu, no prioritou tohto územia je zabezpečiť podmienky na výcvik ozbrojených síl a ďalších zložiek štátu. Všetky aktivity na tomto území, vrátane pohybu verejnosti, sú podriadené tejto priorite, a to predovšetkým s cieľom eliminovať riziko ohrozenia zdravia a života.



"Územie Vojenského obvodu Valaškovce, podobne ako ostatné územia vojenských obvodov Lešť a Záhorie, má špecifické zameranie, z ktorého vyplýva aj osobitný režim vstupu a pohybu na tomto území pre civilné obyvateľstvo," doplnili.



Štátna ochrana prírody SR na sociálnej sieti zároveň upozornila, že pokiaľ sa turisti rozhodnú pre túru do Vihorlatských vrchov, pohybovať sa majú len po trasách turistických a náučných chodníkov, mimo Vojenského obvodu Valaškovce.