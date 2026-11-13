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Vihorlatské múzeum pripravilo večerné prehliadky kaštieľa s príbehmi
Sprievodcovia návštevníkom predstavia menej známe príbehy rodov Drugethovcov, Csákyovcov a Andrássyovcov, ktoré sú späté s históriou kaštieľa.
Autor TASR
Humenné 13. novembra (TASR) - Vihorlatské múzeum v Humennom priblíži návštevníkom menej známe príbehy a osudy šľachtických rodov, ktoré v minulosti obývali tamojší kaštieľ. Tematické podujatie Tajomné príbehy kaštieľa sa uskutoční v piatok večer. Ako informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová, súčasťou zážitkových prehliadok budú svetelné a zvukové efekty.
Sprievodcovia návštevníkom predstavia menej známe príbehy rodov Drugethovcov, Csákyovcov a Andrássyovcov, ktoré sú späté s históriou kaštieľa. Návštevníci v expozícii si budú môcť pozrieť pôvodný mobiliár a zariadenie šľachtických salónov, starožitné zbrane a brnenia, barokové ikony či výtvarné diela. „Obdivovať tiež budú môcť známu Izbu Márie Terézie, osemuholníkovú sieň s piatimi tajnými dverami, ktoré v minulosti slúžili na diskrétny pohyb po objekte,“ doplnila hovorkyňa s tým, že zaujímavé sú aj nástenné maľby a dobové portréty. Pod podlahami sú to zas stredoveké základy pôvodného vodného hradu zo 14. storočia.
Večerné prehliadky sa uskutočnia v šiestich časových vstupoch, a to o 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 a 20.30 h. Informácie o vstupnom a voľných kapacitách sú dostupné na webovej stránke múzea.
Sprievodcovia návštevníkom predstavia menej známe príbehy rodov Drugethovcov, Csákyovcov a Andrássyovcov, ktoré sú späté s históriou kaštieľa. Návštevníci v expozícii si budú môcť pozrieť pôvodný mobiliár a zariadenie šľachtických salónov, starožitné zbrane a brnenia, barokové ikony či výtvarné diela. „Obdivovať tiež budú môcť známu Izbu Márie Terézie, osemuholníkovú sieň s piatimi tajnými dverami, ktoré v minulosti slúžili na diskrétny pohyb po objekte,“ doplnila hovorkyňa s tým, že zaujímavé sú aj nástenné maľby a dobové portréty. Pod podlahami sú to zas stredoveké základy pôvodného vodného hradu zo 14. storočia.
Večerné prehliadky sa uskutočnia v šiestich časových vstupoch, a to o 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 a 20.30 h. Informácie o vstupnom a voľných kapacitách sú dostupné na webovej stránke múzea.