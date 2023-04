Vihorlatské múzeum v Humennom ponúka výstavy aj Veľkonočný jarmok

Humenné 2. apríla (TASR) - Veľkonočný jarmok kraslíc si v nedeľu a v pondelok (3. 4.) pripravilo pre návštevníkov Vihorlatské múzeum v Humennom. Ako TASR z múzea informovala Jana Fedičová, ide o sprievodný program 31. ročníka medzinárodnej výstavy Karpatská kraslica 2023.



Jarmok s možnosťou autorského predaja a nákupu kraslíc v múzeu potrvá v nedeľu od 14.00 do 18.00 h a v pondelok od 9.00 do 12.00 h. Návštevníci si zároveň v Galerijnej sieni Oresta Dubaya môžu pozrieť výstavu kraslíc či viac ako dve desiatky obrazov súčasných ukrajinských maliarov pod názvom Pozvanie.



"Múzeum aktuálne vystavuje vyše 1040 kraslíc zo Slovenska, Ukrajiny, Poľska, Česka a Maďarska. Súčasťou výstavnej prezentácie je starobylá kraslica zo 16. storočia v podobe repliky kraslice nájdenej neďaleko Kyjeva, od roku 2017 ako súčasť stáleho zbierkového fondu Vihorlatského múzea," uviedla s tým, že najväčšiu výstavnú kolekciu tvorí vyše 380 kraslíc zo všetkých regiónov Ukrajiny, ktoré múzeu zapožičalo špecializované Múzeum kraslíc Národného múzea ľudového umenia Huculštiny a Pokutja J. Kobrynského v ukrajinskom meste Kolomyja.



Karpatská kraslica 2023 a výstava obrazov Pozvanie sú pre návštevníkov prístupné vo Vihorlatskom múzeu v Humennom denne okrem štátnych sviatkov, a to do konca apríla.