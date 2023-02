Vihorlatské múzeum vyhlásilo súťaž Karpatská kraslica

Humenné 1. februára (TASR) - Uchovávanie a prezentácia tradície zhotovovania kraslíc ako významného prvku kultúrneho dedičstva karpatského regiónu je cieľom medzinárodnej súťaže Karpatská kraslica 2023, ktorú vyhlásilo Vihorlatské múzeum v Humennom.



"Snahou múzea je zároveň vyhľadávať tvorcov kraslíc a vytvárať priestor na tvorivú konfrontáciu, štúdium tradičnej kultúry, rozvoj tvorivosti a technickej zdatnosti detí, mládeže a dospelých z rôznych regiónov Slovenska a zahraničia," uviedla Jana Fedičová z Vihorlatského múzea.



Do súťaže sa môžu zapojiť autori kraslíc bez vekového obmedzenia z územia Slovenska a zahraničia poskytnutím svojej kolekcie kraslíc. Je možné poskytnúť maximálne desať kusov kraslíc. Môžu byť zhotovené na akomkoľvek podklade a akoukoľvek tradičnou alebo modernou technikou zdobenia.



"Súťažné kolekcie kraslíc je potrebné osobne alebo poštou doručiť spolu s návratkou, ktorá sa nachádza na webstránke www.muzeumhumenne.sk na adresu Vihorlatského múzea do 1. marca 2023," povedala Fedičová.



Vyhodnotenie súťaže odbornou porotou a slávnostné odovzdávanie ocenení a cien sa uskutoční v rámci slávnostnej vernisáže výstavy 16. marca o 15.00 h v koncertnej sieni múzea. Súťažné kolekcie kraslíc budú v rámci výstavy Karpatská kraslica 2023 vystavené v Galerijnej sieni Oresta Dubaya od 16. marca do 30. apríla.



Podujatie je organizované v spolupráci s Krajskou organizáciou Únie žien Slovenska v Prešove, Okresnou organizáciou Únie žien Slovenska v Humennom a mestom Humenné.