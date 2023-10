Vihorlatskú knižnicu v Humennom zrekonštruujú

Humenné 8. októbra (TASR) - Priestory Vihorlatskej knižnice v Humennom budú od pondelka (9. 10.) rekonštruovať. S prácami začnú na poschodí, pre čitateľov a návštevníkov tak nebude dostupné. Pre TASR to uviedla knižnica s tým, že dôvodom realizácie projektu za viac ako 182.000 eur je značne nevyhovujúci technický a hygienický stav niektorých jej častí.



"Nebude možné dostať sa ku knihám, časopisom, do študovne ani na internet. Ku knihám sa fyzicky nedostanú ani knihovníci, výpožičky odbornej literatúry preto na istý čas nebudú možné," uviedla s tým, že po rekonštrukcii horného poschodia sa práce presunú na prízemie. Horné poschodie tak sprístupnia a dolné uzavrú.



Práce zahŕňajú napríklad rekonštrukciu elektroinštalácie v rámci celého objektu knižnice, ktorý bol postavených v 70. rokoch minulého storočia. "Dnes už technicky zastarané zariadenia viedli k nízkej spoľahlivosti prevádzky, k nedostatočnej intenzite osvetlenia a vysokej spotrebe elektrickej energie," spresnila knižnica.



Rekonštrukcia sa týka aj podlahových krytín. "Staré rozsušené a rozpadávajúce sa koberce nespĺňajú hygienické štandardy, šíria prach a rôzne iné baktérie a vírusy, sú ťažko čistiteľné a veľmi náročné na akúkoľvek údržbu. Tieto koberce sú pôvodné od doby otvorenia knižnice," dodala s tým, že vďaka novej podlahe sa zvýši aj úroveň hygienického štandardu.



V knižnici zároveň pribudnú zariadenia na čistenie vzduchu - germicídne žiariče, či dávkovače dezinfekčných prostriedkov so stojanmi.



Na projekt s názvom Zdravšia knižnica budúcnosti získala približne 173.000 eur z eurofondov, zvyšok hradí knižnica z vlastných zdrojov. Práce by mali byť ukončené v novembri.