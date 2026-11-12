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Víkend atraktívneho divadla vo Zvolene prináša hudbu i večer spomienok
Festival vo štvrtok otvára domáce Divadlo Jozefa Gregora Tajovského s predstavením Atómové mača, posledný deň ho uzatvára predstavenie Threeema Divadla bez masky z Bratislavy.
Autor TASR
Zvolen 12. novembra (TASR) - Vo Zvolene sa vo štvrtok začína 38. ročník festivalu Víkend atraktívneho divadla (VAD), ktorý je od svojho vzniku spätý so 17. novembrom. Pod Pustý hrad prináša divadlo, diskusie, koncerty i spomienkový večer. TASR o tom informoval zakladateľ festivalu Boris Kršňák s tým, že program rámcuje Václav Havel.
Dodal, že festival vo štvrtok otvára domáce Divadlo Jozefa Gregora Tajovského s predstavením Atómové mača, posledný deň ho uzatvára predstavenie Threeema Divadla bez masky z Bratislavy. V rámci VAD sa predstaví aj súbor Laterna magika Praha českého Národného divadla s predstavením Perpetuum Havel. „Je to pocta všetkým dnešným väzňom svedomia, všetkým ľuďom, ktorí sa neboja postaviť sa za pravdu a spravodlivosť aj za cenu straty vlastnej slobody či dokonca života,“ zdôrazňujú organizátori. Divadelnú dramaturgiu doplní bratislavské divadlo GUnaGU s predstavením Šéfkuchári. „Predstavením o tom, že sa dnes na Slovensku nedokážeme dohovoriť ani medzi najbližšími,“ spomenul Kršňák. Predstaví sa aj Popradské divadlo s dielom o jednom neschopnom krajčírovi, ktorého dejiny vyniesli takmer až na vrchol totalitného komunistického štátu.
Jeden spomienkový večer venujú Karlovi Chmelovi, ktorý bol básnikom a prekladateľom, najmä zo slovanských jazykov. „Bol rodený Zvolenčan a človek, ktorý nepriamo stál aj za zrodom festivalu Víkend atraktívneho divadla,“ zhrnuli organizátori. VAD ponúkne tri diskusie a všetky sa zamerajú nielen na problémy Slovenska. Väčšinu festivalových večerov zakončia koncerty.
Víkend atraktívneho divadla sa uskutoční vo zvolenskom Divadle Jozefa Gregora Tajovského od štvrtka do pondelka (16. 11.). História festivalu siaha do 17. novembra 1989, kedy sa konal jeho prvý ročník. VAD prepája domácu aj zahraničnú scénu a vytvára priestor pre stretnutie publika s divadlom, ktoré oslovuje, provokuje i poteší.
Dodal, že festival vo štvrtok otvára domáce Divadlo Jozefa Gregora Tajovského s predstavením Atómové mača, posledný deň ho uzatvára predstavenie Threeema Divadla bez masky z Bratislavy. V rámci VAD sa predstaví aj súbor Laterna magika Praha českého Národného divadla s predstavením Perpetuum Havel. „Je to pocta všetkým dnešným väzňom svedomia, všetkým ľuďom, ktorí sa neboja postaviť sa za pravdu a spravodlivosť aj za cenu straty vlastnej slobody či dokonca života,“ zdôrazňujú organizátori. Divadelnú dramaturgiu doplní bratislavské divadlo GUnaGU s predstavením Šéfkuchári. „Predstavením o tom, že sa dnes na Slovensku nedokážeme dohovoriť ani medzi najbližšími,“ spomenul Kršňák. Predstaví sa aj Popradské divadlo s dielom o jednom neschopnom krajčírovi, ktorého dejiny vyniesli takmer až na vrchol totalitného komunistického štátu.
Jeden spomienkový večer venujú Karlovi Chmelovi, ktorý bol básnikom a prekladateľom, najmä zo slovanských jazykov. „Bol rodený Zvolenčan a človek, ktorý nepriamo stál aj za zrodom festivalu Víkend atraktívneho divadla,“ zhrnuli organizátori. VAD ponúkne tri diskusie a všetky sa zamerajú nielen na problémy Slovenska. Väčšinu festivalových večerov zakončia koncerty.
Víkend atraktívneho divadla sa uskutoční vo zvolenskom Divadle Jozefa Gregora Tajovského od štvrtka do pondelka (16. 11.). História festivalu siaha do 17. novembra 1989, kedy sa konal jeho prvý ročník. VAD prepája domácu aj zahraničnú scénu a vytvára priestor pre stretnutie publika s divadlom, ktoré oslovuje, provokuje i poteší.