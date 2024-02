Víkend bude pod Lomnickým štítom patriť podujatiu Snežné psy

Vysoké Tatry 9. februára (TASR) - Tatranská Lomnica bude cez víkend patriť nielen lyžiarom, ale aj ďalšiemu ročníku rodinného podujatia Snežné psy. Hovorca tamojšieho tatranského strediska Marián Galajda informoval, že na návštevníkov čakajú dva dni plné súťaží, rozprávok, vystúpení psov a dobrodružných hier. Festival sa uskutoční v sobotu a v nedeľu (10. - 11. 2.).



"Deti sa ako správni objavitelia budú môcť zúčastniť dobrodružnej expedície od pólu k pólu a plniť počas nej rôzne zábavné úlohy. Pripravené budú ukážky zásahu psovodov Horskej záchrannej služby s lavínovými psami, ktorí sa budú snažiť vypátrať a vyslobodiť človeka spod lavíny," priblížil Galajda. Chýbať nebudú ani skutočné psie záprahy, na ktorých sa budú môcť malí objavitelia aj previezť. Organizátori pripravili aj divadelno-pesničkovú šou Miško s Líškou a vystúpi tiež skupina Halibanda.



"Podujatie sa bude konať počas prevádzky lyžiarskeho strediska, takže rodiny budú môcť spojiť návštevu festivalu aj s lyžovačkou. Vstup na podujatie je bezplatný," dodal hovorca. Okrem možnosti spoplatneného parkovania na kaskádovom parkovisku priamo v stredisku bude k dispozícii aj bezplatné parkovisko v areáli bývalého Eurocampu na začiatku Tatranskej Lomnice. Odtiaľ bude do centra Tatranskej Lomnice a späť premávať po oba dni od 10.00 do 17.00 h v 20-minútových intervaloch bezplatná kyvadlová doprava. Výluka bude v čase od 12.20 do 13.00 h.