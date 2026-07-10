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Víkend bude v Novej Bani patriť medzinárodným cyklistickým pretekom
Akcia vyvrcholí rockovým koncertom kapely Handel o 20.00 h na mestskom trhovisku.
Autor TASR
Nová Baňa 10. júla (TASR) - Športové zážitky aj rockový koncert sľubuje víkend 11. a 12. júla v Novej Bani, kde sa budú konať medzinárodné cyklistické preteky Visegrad 4 Bicycle Race a Respect Ladies Race Slovakia. Športové podujatie si v meste a jeho okolí vyžiada aj viaceré dopravné obmedzenia. Informovalo o tom mesto Nová Baňa.
Ako uviedlo, v sobotu (11. 7.) sú na programe profesionálne medzinárodné cyklistické preteky žien - Respect Ladies Race Slovakia 2026. Svoje sily si však budú môcť zmerať v rámci detských cyklistických pretekov aj najmenší účastníci podujatia.
Akcia vyvrcholí rockovým koncertom kapely Handel o 20.00 h na mestskom trhovisku. Nedeľa (12. 7.) bude patriť profesionálnym medzinárodným cyklistickým pretekom mužov - Visegrad 4 Bicycle Race Slovakia 2026.
Organizátori podujatia žiadajú obyvateľov a návštevníkov, aby nevstupovali počas prejazdu pelotónu na trať na jednotlivých úsekoch, a to v sobotu v čase od 15.00 - 17.45 h a v nedeľu v čase od 13.00 - 16.45 h. Zároveň žiadajú, aby rešpektovali dopravné obmedzenia a pokyny dobrovoľníkov na jednotlivých stanovištiach.
V súvislosti s podujatím je nevyhnutná úplná uzávera miestnych komunikácií. Obmedzenia sa budú týkať Námestia slobody, ulíc Bernolákova, Osvety, Spojná, Andreja Kmeťa, Mieru a časti M. R. Štefánika. Autobusové zastávky Nová Baňa, Námestie slobody budú premiestnené na Banícke námestie. Prímestské autobusové linky budú mať obchádzkovú trasu cez ulice Štúrova, M. R. Štefánika a Mieru.
Ako uviedlo, v sobotu (11. 7.) sú na programe profesionálne medzinárodné cyklistické preteky žien - Respect Ladies Race Slovakia 2026. Svoje sily si však budú môcť zmerať v rámci detských cyklistických pretekov aj najmenší účastníci podujatia.
Akcia vyvrcholí rockovým koncertom kapely Handel o 20.00 h na mestskom trhovisku. Nedeľa (12. 7.) bude patriť profesionálnym medzinárodným cyklistickým pretekom mužov - Visegrad 4 Bicycle Race Slovakia 2026.
Organizátori podujatia žiadajú obyvateľov a návštevníkov, aby nevstupovali počas prejazdu pelotónu na trať na jednotlivých úsekoch, a to v sobotu v čase od 15.00 - 17.45 h a v nedeľu v čase od 13.00 - 16.45 h. Zároveň žiadajú, aby rešpektovali dopravné obmedzenia a pokyny dobrovoľníkov na jednotlivých stanovištiach.
V súvislosti s podujatím je nevyhnutná úplná uzávera miestnych komunikácií. Obmedzenia sa budú týkať Námestia slobody, ulíc Bernolákova, Osvety, Spojná, Andreja Kmeťa, Mieru a časti M. R. Štefánika. Autobusové zastávky Nová Baňa, Námestie slobody budú premiestnené na Banícke námestie. Prímestské autobusové linky budú mať obchádzkovú trasu cez ulice Štúrova, M. R. Štefánika a Mieru.