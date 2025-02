Víkend bude v Tatranskej Lomnici patriť festivalu Snežné psy

Vysoké Tatry 8. februára (TASR) - Tento víkend bude v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách patriť festivalu Snežné psy. Na deti čakajú dva dni plné súťaží, rozprávok, vystúpení psov a rôznych zábavných hier. Informoval o tom šéf akcie Lukáš Brodanský. Ide v poradí o 14. ročník tohto rodinného podujatia.



"Deti ako správni objavitelia sa budú môcť zúčastniť na výpravách do zákutí ľadovej krajiny a na dobrodružnej expedícii objaviť Južný aj Severný pól, ktoré pri tejto príležitosti vyrastú priamo pod Lomnickým štítom. Chýbať nebude ani živá socha polárnika Amundsena," priblížil Brodanský. Do Tatranskej Lomnice zavíta až 50 severských psov so záprahmi, na ktorých sa budú môcť deti previezť. Tešiť sa môžu aj na ukážku práce lavínových psov Horskej záchrannej služby. V rámci festivalu vyrastie na Skalnatom plese aj "rodina" obrovských snehuliakov vysokých takmer sedem metrov.



Podujatie sa bude konať počas plnej prevádzky lyžiarskeho strediska, v ktorom sú otvorené všetky zjazdovky s výnimkou Lomnického sedla. "Dôležitá informácia sa týka dopravy a parkovania. Návštevníci, ktorí sa rozhodnú využiť osobnú automobilovú dopravu, môžu parkovať na vyznačených parkoviskách. Odporúčanou alternatívou pre hostí z podhoria je verejná doprava v podobe vlakového, ako aj autobusového spojenia," upozornil Brodanský s tým, že podujatie sa v sobotu aj v nedeľu 8. februára koná v čase 10.00 h do 15.30 h.