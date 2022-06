Víkend na Záhorí ponúka zaujímavé akcie, nechýba ani rallye veteránov

Smrdáky 3. júna (TASR) - Festivaly, rallye veteránov, prehliadka modelov lodí či posedenie v bylinkovej záhrade patria medzi podujatia, ktoré sa chystajú počas víkendu 4. a 5. júna na Záhorí. TASR o tom informoval výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Záhorie Martin Lidaj.



V rámci víkendu otvorených parkov a záhrad bude v Holíči sprístupnená Bylinková záhrada. "Tá si získava stále väčšiu obľubu medzi návštevníkmi zámku. Turisti aj Holíčania si v nej môžu posedieť a oddýchnuť. Okrem oddychu je v nej možnosť zakúpiť si bylinky či handmade výrobky z levandule," uviedol primátor a predseda OOCR Záhorie Zdenko Čambal.



Po Záhorí sa budú premávať aj historické vozidlá v rámci 32. ročníka Záhoráckej veterán rallye. Štart je v sobotu o 10.15 h v obci Petrova Ves a trasa povedie cez Letničie, Štefanov, Borský Mikuláš do mesta Šaštín-Stráže. Predpokladané ukončenie akcie je asi o 15.00 h.



Zaujímavý program čaká aj na návštevníkov Stupavy. V sobotu je v zámockom parku kaštieľa podujatie Stupavská para. "Po rybníku budú jazdiť modely lodí s parným pohonom. Predstavia sa modely slovenských, českých a maďarských pretekárov," informoval organizátor podujatia Richard Jankela.



Festival na 4 sudoch organizujú v sobotu divadelníci na námestí v Sološnici. Okrem divadelných predstavení sa návštevníci môžu tešiť aj na detskú zónu, parkúr, ale i koncert skupiny Los Brados či šach s nadrozmernými figúrkami. Folklórna skupina Lanšper pripravila v obci Závod podujatie Frolova notečka, ktoré je venované miestnemu rodákovi, muzikantovi a zberateľovi piesní Floriánovi Benkovičovi.



V Senici v mestskej časti Kunov sa uskutoční multikultúrny festival Fest Fiesta. "Na podujatí sa predstavia v rámci hudobného programu Chiki Liki Tu-a, Queer Jane, The Curly Simon, God and Eve, Pánko či Fvlcrvm s DJ setom a ďalší," informovala za organizátorov Jana Kvardová.



Adrenalínová zábava čaká na návštevníkov Zlatníckej doliny pri Skalici. V rámci podujatia Skalický drsňák čaká na bežcov 12-kilometrová trať s prekážkami.



Priamo v centre Skalice na Námestí slobody sa predstavia remeselníci so svojimi výrobkami. Podujatia Ľudové umelecké remeslá sa zúčastní až 80 ľudových výrobcov. "Čipkárky, drotári, rezbári a mnohí ďalší prídu, aby prezentovali svoje zručnosti. Návštevníci môžu vidieť až 50 druhov remesiel," uviedol organizátor Miloš Kunkel.