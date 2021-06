Víkend otvorených parkov a záhrad poukáže na ich význam

Tatranská Lomnica 24. júna (TASR) - Po minuloročnej prestávke z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 sa v expozícii tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici od piatka do nedele (25. - 27. 6.) uskutoční Víkend otvorených parkov a záhrad. TASR o tom informovala koordinátorka vonkajšej komunikácie Štátnych lesov Tatranského národného parku (TANAP) Martina Petránová.



Štátne lesy TANAP-u, ktoré botanickú záhradu prevádzkujú, sa do celosvetového podujatia zapoja už po siedmy raz. Jeho cieľom je priblížiť krásu parkov či záhrad a zároveň zdôrazniť aj ich význam. Ústrednou témou v poradí už 13. ročníka Víkendu otvorených parkov a záhrad je odovzdávanie vedomostí.



"Aj preto sa chceme pri tejto príležitosti s návštevníkmi podeliť o všetko, čo vieme o jedinečnej tatranskej flóre, ale i faune, ktorá je takisto súčasťou našej botanickej záhrady," hovorí botanička Zuzana Homolová, ktorá je zároveň aj vedúcou Výskumnej stanice a Múzea TANAP-u v Tatranskej Lomnici a odbornou garantkou expozície.



Na návštevníkov v piatok čakajú komentované prehliadky botanickej záhrady, pripravené sú tiež ukážky pikírovania rastlín. Pre najmenších sú pripravené tvorivé dielne, poskladať si môžu napríklad i drevené 3D puzzle.



"Milovníci tatranskej flóry istotne ocenia predovšetkým lektorované vstupy, ktoré budú tento rok v dvojhodinových intervaloch. Počas nich dostanú príležitosť zoznámiť sa s floristickým inventárom expozície, ktorý tvoria rastliny vysokohorského prostredia, a to najmä druhy alpínskeho a subniválneho vegetačného stupňa," konkretizuje botanička. Prvý komentovaný vstup je naplánovaný na 10.00 h, posledný o 16.00 h.



Príležitosť prejsť sa botanickou záhradou však budú mať návštevníci Tatranskej Lomnice nielen počas Víkendu otvorených parkov a záhrad, pozrieť si ju môžu počas celej sezóny, ktorá potrvá do 19. septembra. Do konca augusta bude expozícia tatranskej prírody otvorená denne od 9.00 do 17.00 h, potom sa jej brány zavrú o dve hodiny skôr.



Do celosvetovej akcie sa od piatka do nedele plánuje na Slovensku zapojiť viac ako 100 parkov a záhrad, ktoré odhalia nielen svoje čarovné prírodné zákutia, ale aj množstvo zaujímavostí zo svojej histórie i súčasnosti.



Hlavným organizátorom Víkendu otvorených parkov a záhrad je od roku 2007 Národný Trust, nezisková organizácia, ktorej poslaním je ochrana, obnova a zmysluplné využívanie kultúrneho a prírodného dedičstva Slovenska.