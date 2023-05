Bratislava 23. mája (OTS) - Parky a záhrady sú neoddeliteľnou a prirodzenou súčasťou nášho života. V dňoch 2.- 4.6.2023 Vás pozývame na prechádzky a návštevu do viac ako 100 parkov a záhrad po celom Slovensku. Počas XV. ročníka podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad budete mať jedinečnú možnosť spoznať čarovné prírodné zákutia, dozvedieť sa množstvo zaujímavostí z histórie i súčasnosti jednotlivých lokalít a zúčastniť sa skvelého programu, ktorý sme pre Vás pripravili spolu s miestnymi organizátormi, dobrovoľníkmi a vlastníkmi zapojených parkov a záhrad.Podujatie, ktorého cieľom je atraktívnym spôsobom prezentovať hodnoty nášho zeleného dedičstva má medzinárodný charakter a je súčasťou celoeurópskej iniciatívy sprístupňovania parkov a záhrad verejnosti. Viac ako 2000 záhrad nachádzajúcich sa vo viac ako 20 európskych krajinách otvára svoje brány od piatka 2.júna do nedele 4. júna 2023, aby spoločne oslávili význam parkov a záhrad pre našu spoločnosť.Pre tento rok bola na celoeurópskej úrovni zvolená téma s názvom, ktorá evokuje najmä zvuk prostredie záhrad: spev vtákov, reč zvierat (krákanie, bzučanie,...), šumenie vôd, vetra alebo rastlín. Hudba bola vždy dôležitou súčasťou spoločenského a kultúrneho života v mnohých parkoch a záhradách. Už v minulosti boli krása a život v záhradách častou inšpiráciou pre hudobných skladateľov a iných umelcov, preto chceme aj dnes do nich vrátiť hudobné vystúpenia, koncerty pod korunami stromov a iné hudobné predstavenia...V roku 2023 sa do podujatia prihlásilo rekordnýchparkov a záhrad z územia celého Slovenska. Podujatie má ambíciu stať sa festivalom záhradného umenia i kultúry a je ladené v pozitívnom duchu oslavy hodnôt kultúrnej krajiny Slovenska, ktorej sú parky a záhrady významnou súčasťou. Hlavnou aktivitou podujatia sú komentované prehliadky parkov a záhrad, ktoré zabezpečujú ich vlastníci, správcovia a veľké množstvo dobrovoľníkov.Foto: TomášovHlavným organizátorom podujatia je organizácia, ktorej poslaním je ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva Slovenska. Historické parky a záhrady predstavujú dosiaľ nevyužitý potenciál mnohých miest a obcí a aj prostredníctvom čoraz viac obľúbeného podujatia sa Národný Trust n.o. snaží upozorniť na tento potenciál, potrebu jeho ochrany ako aj zmysluplného a udržateľného využívania.Záštitu nad podujatím prevzali Ministerstvo kultúry SR, Ministertvo životného prostredia a primátor hl.mesta Bratislavy p. Matúš Vallo.Podrobnejšie informácie o podujatí a jeho minulých ročníkoch sa dozviete na stránke www.vopz.sk Počas XV. ročníka podujatia v Bratislave budú pre návštevníkov sprístupnené mnohé zelené lokality. Otvorené budú už overené záhrady:... Tieto záhrady si návštevníci budú môcť pozrieť s našimi sprievodcami - dobrovoľníkmi či priamo s majiteľmi a správcami týchto lokalít.Pre náročnejších návštevníkov sú pripravené aj špeciálne tematické prehliadky s odbornými sprievodcami. V rámci okruhuVám predstavíme záhrady, s ktorými sa spájajú mená známych hudobných osobností. Pre anglicky hovoriacich záujemcov je pripravený okruh. Milovníci záhrad ocenia okruh. Plný prekvapení bude okruh s názvom, ktorý je špeciálne pripravený pre deti.sa prevezú cyklisti. Turisti si prídu na svoje na prehliadke. So sprievodcom budete môcť nakuknúť do tajomného, odkiaľ pre Vás naše podujatie pripravujeme.Na tematické okruhy je nutné zakúpiť si vstupenku a dopredu sa zaregistrovať na stránke podujatia www.vopz.sk 3.6. a 4.6. 2023Zaujímavú aktivitu sme pripravili aj v spolupráci so študentami a absolventni FiF UK v Rómerovom dome v sobotu aj v nedeľu o 11:00 hod s názvomProgram tohtoročného VOPZ v Bratislavy obohatí v sobotu 3.6. od 13.00 hod do 19.00 žánrovo pestrý programFoto: BrodzanyVíkend otvorených parkov a záhrad je celoslovenské podujatie, do ktorého sa zapája aj množstvo parkov a záhrad z územia celého Slovenska.Veľa parkov a záhrad okrem komentovaných prehliadok ponúka svojim návštevníkom aj iný program, ktorý je inšpirovaný témou podujatia.v podaní žiakov ZUŠ a konzervatórií si budete môcť vypočuťKoncerty „už“ renomovaných umelcov budú znieť na(bratia Geišbergovci), v záhrade(Andrea Bučko), záhrade Galérie(jazzový gitarista Ľuboš Brtáň),(zvuková inštalácia Ota Hudeca),(Ensemble Thesaurus Musicum ),(Vrbovskí víťazi),(Kristína Lafková, Kamil Bartko),(Musicantica Slovaca a spevácky zbor Škovránok), Mestskom múzeu v Seredi (Ildiko Kali)...Ďalšou „melódiou záhrad“, ktorú budú môcť návštevníci zažiť jea to vobudete môcť spoznávať v arboréteSvoju vlastnú melódiu záhrady si návštevníci budú môcť vytvoriť na workshope hry na „woodpack“ vSlávnostné otvorenie sezóny Sociálneho turizmu si spojili s VOPZ vŠpeciálna platená komentovaná prehliadka sa bude konať aj vpod názvom:, ako aj vOkrem našich užprírodných ukážkových záhrad a súkromných záhrad, ako sú napr.pribudli aj nové napr., ale aj kvetinové farmy:Melódie hudby, chuti a farieb si návštevníci budú môcť vychutnať naako aj v. Najaktívnejším mestom VOPZ je už tradične mestoso svojimi piatimi lokalitami, ktoré dobiehaso svojimi štyrmi záhradami.Viaceré lokality ako napríklad Park rodín v Tvrdošovciach či historický park Budimír a mnohé ďalšie pripravujú aj spoločné pikniky so zaujímavým programom.Pre všetkých návštevníkov VOPZ sme pripravili súťaž. Úlohou súťažiacich bude navštíviť najmenej tri ľubovoľné parky či záhrady, ktoré si zapíšu do(tú si stiahnu z našej webovej stránky) a spolu s fotkami z týchto záhrad nám ich pošlú na adresu nt@nt.skKaždý zo zaregistrovaných parkov, záhrad, ovocných sadov, zelených námestí, historických cintorínov, arborét alebo botanických záhrad je niečím zaujímavý – svojou históriou, nevšedným príbehom, záhradným dizajnom, ekologickým prístupom či zbierkou rozmanitej zelene. Prevažná väčšina vstupov do jednotlivých záhrad je zadarmo, no ak toto obľúbené podujatie podporíte dobrovoľným príspevkom, bude sa môcť konať aj na rok a prinesie vám ďalší zaujímavý víkendový program. Pre návštevníkov sme pripravili pri príležitosti XV. ročníka aj špeciálne pohľadnice s medzinárodným grafickým motívom Melódie záhrad.Na záver by sme chceli poprosiť všetkých návštevníkov parkov a záhrad, aby si dôkladne prečítali otváracie hodiny jednotlivých parkov a záhrad a rešpektovali ich. V prípade nejasností, môžete priamo kontaktovať zodpovedné osoby uvedené pri danom parku/záhrade.Nech sa páči, vyberte si svoj cieľ výletu na webovej stránke podujatia www.vopz.sk Tešíme sa na Vás!