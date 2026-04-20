Víkend v Bratislavskom kraji: Nafúkali štyria vodiči
Polícia opätovne apeluje na vodičov, aby po požití alkoholu v žiadnom prípade nesadali za volant.
Autor TASR
Bratislava 20. apríla (TASR) - Polícia odhalila cez víkend v Bratislavskom kraji štyroch vodičov pod vplyvom alkoholu. Osoby obvinila pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. TASR o tom informoval bratislavský krajský hovorca Lukáš Pecek.
V prvom prípade seneckí policajti zastavili 18. apríla krátko pred 3.00 h v obci Blatné vodiča motocykla značky Nitro Motors bez evidenčného čísla. „Muž najskôr provokatívne, v blízkosti čerpacej stanice, opakovane zvyšoval otáčky motora a vykrikoval vulgarizmy. Na výzvy na zastavenie najskôr nereagoval a pokračoval v jazde, pričom z motocykla následne zosadol a pred hliadkou sa pokúsil uniknúť. Po opakovanej výzve policajtami zastavil, pričom následne vykonanou dychovou skúškou mu bola nameraná hodnota 0,69 miligramu na liter alkoholu v dychu,“ uviedol hovorca s tým, že 23-ročný vodič čelí obvineniu.
Ďalší prípad riešili policajti v Svätom Jure na ulici Na Pažiti, kde 18. apríla o 1.30 h zastavili 49-ročného vodiča vozidla BMW. Dychová skúška u neho preukázala 0,87 miligramu na liter alkoholu v dychu. Vodiča obmedzili na osobnej slobode a obvinili.
Tretí prípad sa stal 19. apríla na Hlavnej ulici v obci Rovinka. Policajti zastavili vodiča vozidla Mercedes-Benz, ktorý podľa polície jazdil vysokou rýchlosťou a nebezpečne obiehal iné vozidlo. „Dychovou skúškou mu bola nameraná hodnota viac ako jedno promile alkoholu. Aj tento vodič bol obmedzený na osobnej slobode, pričom v súčasnosti už čelí obvineniu,“ spresnil Pecek.
Štvrtý prípad súvisel s dopravnou nehodou na Okružnej ulici v Rovinke. „Vodič vozidla Škoda Fabia sa podľa doterajších zistení počas podvečernej jazdy dňa 18. 4. riadne nevenoval vedeniu vozidla a narazil do zaparkovaného vozidla značky Dacia,“ priblížil hovorca. Dychová skúška u vodiča preukázala viac ako dve promile alkoholu. Predbežnú škodu vyčíslili približne na 1300 eur.
Polícia opätovne apeluje na vodičov, aby po požití alkoholu v žiadnom prípade nesadali za volant. „Alkohol výrazne znižuje schopnosť reagovať na dopravné situácie a jazda pod jeho vplyvom predstavuje vážne riziko pre všetkých účastníkov cestnej premávky,“ zdôraznil Pecek.
