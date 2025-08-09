< sekcia Regióny
Víkend v myjavskej Turej Lúke patrí opäť po roku dožinkám
Autor TASR
Myjava 9. augusta (TASR) - Dožinkový jarmok, ukážky tradičných remesiel, ochutnávka regionálnych špecialít i kultúrny program budú v sobotu súčasťou dožiniek v myjavskej mestskej časti Turá Lúka. Poďakovanie za žatvu vyvrcholí v nedeľu 10. augusta počas služieb Božích krojovanou dožinkovou slávnosťou. Informoval o tom hovorca mesta Myjava Marek Hrin.
Dejiskom podujatia s názvom Dožinky v Turej Lúke - Poďakovanie za úrodu budú oddychový areál Padelky, Gazdovský dvor a v nedeľu aj miestny evanjelický kostol. „Program sa začne v sobotu 9. augusta o 10.00 h dožinkovým jarmokom, koncertom Dychovej hudby Myjavci, ukážkami tradičných remesiel, ochutnávkou regionálnych špecialít Jak od babičky v Turej Lúke a aktivitami pre deti v Padelkoch,“ priblížil hovorca.
O 10.30 h sa na poli v Padelkoch rozbehnú ukážky tradičných poľných prác - žatvy a mlatby v podaní členov Folklórnej skupiny Kýčer z Turej Lúky a Folklórneho súboru Kopa z Myjavy nazvané Kosí Jano, mláti Palo. „Nebude chýbať ani súťaž v kosení, do ktorej sa budete môcť zapojiť. O polhodinu neskôr odštartujú detské tvorivé dielne a Gurmánske hody pripravované Poľovníckym združením Turá Lúka,“ podotkol.
Popoludní bude pre návštevníkov pripravená školička spevu a tanca nazvaná De sme žali, tu sme žali a o 13.00 h na pripravenom pódiu predstavitelia Centra tradičnej kultúry v Myjave odovzdajú pozvaným hosťom ocenenia za prínos v oblasti rozvoja tradičnej kultúry. „V rovnakom čase sa v areáli Gazdovského dvora začne Koštovka páleného v réžii Občianskeho združenia Matejovec,“ doplnil.
Sprievodný kultúrny program v Padelkoch otvoria Detský folklórny súbor Kopaničiarik zo Základnej umeleckej školy Myjava a Folklórny súbor Kopaničiar. Ich pásmo nesie názov Na poli vrtkí a v tanci hybkí. Potom začnú folkloristi pripravovať dožinkové vence, aby s nimi prešli Turou Lúkou a následne ich v Gazdovskom dvore odovzdali gazdovi, ktorý koscom za odmenu vystrojí tradičné pohostenie. „Potom bude program o 16.00 h pokračovať Dožinkovým posedením s Myjavskými heligónkami,“ ozrejmil Hrin. Dožinky oficiálne ukončia v nedeľu o 9.30 h služby Božie v turolúckom kostole.
