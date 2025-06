Víkend v Piešťanoch prinesie bezbariérový festival aj Deň rodiny

Piešťany 6. júna (TASR) - Bezbariérový Festival Paráda prinesie v sobotu (7. 6.) do piešťanského HS Centra šport, hudbu, zábavu a inšpiráciu. Verejnosť bude mať možnosť vyskúšať si paralympijské športy či stretnúť úspešných športovcov. Informoval o tom Slovenský paralympijský výbor na svojom webe. A ako uviedla samospráva na sociálnej sieti, nedeľa (8. 6.) bude zase patriť podujatiu Deň rodiny, ktorý sa uskutoční v amfiteátri v Piešťanoch.



Ako uviedol paralympijský výbor, počas festivalu je vjazd automobilov do areálu centra zakázaný. Na podujatí bude pripravená Športová zóna, ktorá predstaví paracyklistiku, paraveslovanie, bocciu, parastolný tenis, parahokej a ďalšie aktivity pod vedením profesionálov. Zóna zábavy ponúkne interaktívne hry, súťaže a animácie pre deti aj dospelých.



V neposlednom rade návštevníkov čakajú aj diskusie a prednášky s osobnosťami zo sveta paralympizmu. Chýbať nebude ani kultúrny program a gastrozóna. V rámci festivalu si návštevníci môžu nechať skontrolovať zdravie, napríklad analýzou zloženia tela a odbornou konzultáciou, k dispozícii bude aj meranie krvného tlaku či glukózy a cholesterolu.



Deň rodiny sa začne od 16.00 do 19.00 h. Návštevníkov čaká program na pódiu, ale aj množstvo sprievodných aktivít či ukážky práce záchranných zložiek a lokálnych organizácií. Svoje umenie a techniku predstaví mestská polícia, ktorá deťom i dospelým priblíži svoju prácu.