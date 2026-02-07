< sekcia Regióny
Víkend v Tatranskej Lomnici bude patriť podujatiu Snežné psy
V súvislosti s podujatím sa očakáva zvýšená návštevnosť Tatranskej Lomnice.
Autor TASR
Vysoké Tatry 7. februára (TASR) - Rodinným podujatím Snežné psy ožije tento víkend areál Maxilandu v horskom stredisku Tatranská Lomnica vo Vysokých Tatrách. Počas soboty a nedele (8. 2.) čakajú návštevníkov súťaže, rozprávky, vystúpenia psov, lavínové hry aj lyžovačka na zjazdovkách strediska. TASR o tom za organizátorov informoval hovorca prevádzkovateľa tatranských stredísk Marián Galajda.
„Deti, ako správni objavitelia, sa budú môcť zúčastniť na expedičných výpravách do ďalekých-neďalekých zákutí ľadovej krajiny. Počas soboty aj nedele je pre nich pripravená dobrodružná expedícia od póla k pólu, ktorá je plná zábavných úloh,“ uviedol s tým, že svoje schopnosti na reálnom príklade ukážu aj lavínové psy so psovodmi z Horskej záchrannej služby.
Program je počas oboch dní naplánovaný od 10.00 do 15.30 h. Organizátori okrem iného avizujú dokopy 12 stanovíšť s detskými hrami aj 50 severských polárnych psov, s ktorými si bude možné vyskúšať psí záprah.
