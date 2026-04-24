Víkend v Trnave spestrí súťaž neprofesionálnych divadelných súborov
Autor TASR
Trnava 24. apríla (TASR) - Víkendový program v regióne Trnava spestrí súťažná prehliadka inscenácií neprofesionálnych divadelných súborov Malá krajská scénická žatva. Začne sa v piatok o 16.00 h predstavením V mojich snoch v podaní Detskej divadelnej akadémie Divadla Jána Palárika. Potrvá do nedele (26. 4.), ponúkne divákom inscenácie z celého regiónu. TASR o tom informovala Viera Tranžíková z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism.
V piatok sa predstaví aj Divadlo Yarmat z Dolných Orešian s inscenáciou A rozhodnutie daj nám dnes. V sobotu (25. 4.) otvorí program historická dráma Rok 800 v podaní zoskupenia Aperta Theatrum Oskar 2024 z Piešťan. Nasledovať bude predstavenie PiGMALION alebo ako naučiť Cíferčana slovenčine od Cíferského ochotníckeho divadla a večer uzavrie Divadlo Disk Trnava inscenáciou Skôr než odídeš.
Nedeľný program ponúkne aj predstavenie mimo hlavnej scény - autorskú tragikomédiu Ten, čo paty z paty vytáhol v Kultúrnom dome v Pate. V Trnave sa následne predstavia mladí herci Cyrilo-metodského divadla UCM s inscenáciou Polohy k náklonnosti a prehliadku uzavrie predstavenie Šumafuky v podaní Divadla na Trakoch z Trakovíc.
Ako uviedla Tranžíková, prehliadka vytvára priestor na stretnutie divadelných súborov, podporuje ich ďalší umelecký rast a poskytuje im odbornú spätnú väzbu. Inscenácie bude hodnotiť odborná porota. Víťazi postúpia do celoštátnych postupových súťaží neprofesionálneho divadla FeDiM a Belopotockého Mikuláš. Hlavným kritériom postupu bude umelecká kvalita inscenácie a jej prínos pre ďalší rozvoj neprofesionálneho divadla.
Vyhlasovateľom a odborným garantom podujatia je Národné osvetové centrum, organizátorom je Trnavské osvetové stredisko. Vstup na predstavenia je bezplatný, potrebná je rezervácia v pokladni divadla.
